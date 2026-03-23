"נכון להחזיר את הליגה, אני יכול להוביל בנבחרת"

נבחרת ישראל התכנסה הבוקר (שני) בבית הנבחרות בשפיים לאימון היחיד שהיא מקיימת בארץ עם 14 שחקני שדה ו-2 שוערים, רגע לפני שתמריא מחר לטביליסי, שם תקיים שני אימונים נוספים בשלישי וברביעי עם סגל מלא שכולל את כל הליגיונרים. מי שמבין הליגיונרים כן הגיעו לאימון במדינה הם הבלם ניקיטה סטויאנוב והשוער דניאל פרץ, שיפתח בשער במשחק הידידות מול גאורגיה. כמו כן, איתי רוטמן צורף לסגל הנבחרת עבור ההתמודדות.

בשבוע שעבר פרסם רן בן שמעון את סגל הנבחרת לפגרת הנבחרות הקרובה, בה ישראל תערוך כאמור הכנה נגד הנבחרת הגאורגית, זאת ב-26 במרץ (חמישי). איתי רוטמן צורף היום לסגל הנבחרת שפורסם לקראת המפגש מול הגאורגים וכשהקמפיין הבא בליגת האומות מתקרב, שחקן הנבחרת וכוכב בית”ר ירושלים, ירדן שועה, דיבר במסע”ת שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

שועה: “מקווה שהכדורגל יוכל לשמח את המדינה, המלחמה עצרה לבית”ר את המומנטום? נדע במשחק הבא”

ירדן, איך אתה עובר את הימים הלא פשוטים האלה?

”משתדלים להיות הכי בסדר שיש, כולם רוצים כבר שזה ייגמר. אני מקווה שזה יקרה כבר”.

המנהלת החליטה שב-4.4 חוזרים למשחקים, מה דעתך?

”אני חושב שזו החלטה נכונה, אולי מהכדורגל תהיה שמחה לעם ויהיה קצת שקט, שנוכל לשמח את המדינה”.

פרץ: "באים להראות את היכולות שלנו"

מבחינת הליגיונרים שמגיעים בכושר משחק, אין תחליף לזה לעומת הישראלים שמשחקים כאן. עד כמה זה משמעותי?

”כולם פה משקיעים מאמץ גדול, זה לא כזה משמעותי. זה משפיע שלא משחקים, אבל יש כאן הרבה שחקנים בכושר מאוד טוב”.

אתה מגשים את החלום שלך לייצג את הנבחרת, אתה מרגיש שאתה יכול להוביל?

”אני חושב שכן, אני עושה התקדמות מאוד טובה עם עצמי ואני בטוח שגם אוביל בעתיד”.

ירדן שועה (חגי מיכאלי)

שחקני נבחרת ישראל באימון (חגי מיכאלי)

ברמה המנטלית, אם הייתי אומר לך לפני 5-6 שנים שתגיע לרגע הזה?

”זה חלום של כל ילד”.

הנבחרת לקראת גאורגיה, איך אתה רואה את המשחק?

”מסתכלים על המשחק הזה בצורה כזו שנרצה להראות למה הנבחרת מסוגלת בעתיד”.

מה המשחק הזה יגיד לנו לקראת ההמשך? כי לא יהיו עוד משחקים רשמיים עד ספטמבר.

”זה טוב לאחדות השחקנים לנבחרת, כולם באים לפה מחויכים ואני בטוח שזה יעזור לנו בעתיד”.

דניאל פרץ (חגי מיכאלי)

אימון נבחרת ישראל (חגי מיכאלי)

מה הסיכוי שלנו בבית בליגת האומות?

”מסתכלים על זה בצורה טובה, אנחנו רוצים לעשות משהו בטורניר הזה”.

עד כמה מדגדג לכם לחזור לשחק?

”זה מדגדג כל בוקר, אבל הכי חשוב שזה יעשה טוב למדינה”.

זה עצר את בית”ר במומנטום?

”נדע במשחק הבא”.