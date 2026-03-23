קולארוב: נקודה מול פיורנטינה היא דבר חיובי

אינטר נכנסת ללחץ. לאחר שלושה משחקים בסרייה א’ שבהם צברה 2 נקודות בלבד, האחרון שבהם עם ה-1:1 מול פיורנטינה אמש (ראשון), היתרון של מוליכת הטבלה על מילאן ונאפולי ירד ל-6 ו-7 נקודות בהתאמה, ומרוץ האליפות נפתח לו.

ב”גאזטה” לא חסכו בביקורת לאחר ההופעה החלשה: “תוראם חלש, בארלה מוסח דעת ודימרקו עייף. לאינטר יש בעיה עם השחקנים המובילים שלה, כשבארלה לחלוטין אשם באיבוד הנקודות. מירוץ האליפות נפתח”.

עוזר המאמן אלכסנדר קולארוב, שהחליף את קיבו על הקווים, הגן על אינטר: “אנחנו לא בתקופה הכי טובה שלנו, אבל עדיין יש לנו יתרון של שש נקודות בספגה, אז הכל בידיים שלנו. ידענו ששלוש נקודות יהיו חשובות, אבל לפיורנטינה מגיע קרדיט על ההופעה”.

קולארוב הוסיף ותקף את הביקורת, כשהוא אף מתייחס בחיוביות לתוצאה מול קבוצת התחתית: “כשמדברים על אינטר אנשים מתנהגים כאילו הכל מובן מאליו. אפשר לסיים בתיקו בחוץ מול פיורנטינה חזקה, הם שיחקו טוב בתקופה האחרונה. אני רואה את נקודה פה כדבר חיובי”.