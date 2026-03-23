ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

קולארוב: נקודה מול פיורנטינה היא דבר חיובי

לאחר איבוד הנקודות של אינטר מול פיורנטינה, המאמן התבטא בצורה שנויה במחלוקת ונקטל בתקשורת: "תוראם חלש, דימרקו עייף ובארלה אשם. המרוץ נפתח"

אלכסנדר קולארוב (IMAGO)
אינטר נכנסת ללחץ. לאחר שלושה משחקים בסרייה א’ שבהם צברה 2 נקודות בלבד, האחרון שבהם עם ה-1:1 מול פיורנטינה אמש (ראשון), היתרון של מוליכת הטבלה על מילאן ונאפולי ירד ל-6 ו-7 נקודות בהתאמה, ומרוץ האליפות נפתח לו.

ב”גאזטה” לא חסכו בביקורת לאחר ההופעה החלשה: “תוראם חלש, בארלה מוסח דעת ודימרקו עייף. לאינטר יש בעיה עם השחקנים המובילים שלה, כשבארלה לחלוטין אשם באיבוד הנקודות. מירוץ האליפות נפתח”.

עוזר המאמן אלכסנדר קולארוב, שהחליף את קיבו על הקווים, הגן על אינטר: “אנחנו לא בתקופה הכי טובה שלנו, אבל עדיין יש לנו יתרון של שש נקודות בספגה, אז הכל בידיים שלנו. ידענו ששלוש נקודות יהיו חשובות, אבל לפיורנטינה מגיע קרדיט על ההופעה”.

נושמת: פיורנטינה מחלצת 1:1 מאינטר

קולארוב הוסיף ותקף את הביקורת, כשהוא אף מתייחס בחיוביות לתוצאה מול קבוצת התחתית: “כשמדברים על אינטר אנשים מתנהגים כאילו הכל מובן מאליו. אפשר לסיים בתיקו בחוץ מול פיורנטינה חזקה, הם שיחקו טוב בתקופה האחרונה. אני רואה את נקודה פה כדבר חיובי”.

