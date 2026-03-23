יום שני, 23.03.2026 שעה 10:08
כדורגל עולמי

ה-MLS מחכה לו: גריזמן יחתום באורלנדו סיטי

על פי הדיווחים, הכוכב הצרפתי של אתלטיקו מדריד קיבל אישור להמריא אחרי ההפסד בדרבי כדי להשלים את המעבר לארה"ב. ילבש את הספרה 7 גם בפלורידה

|
אנטואן גריזמן (רויטרס)
אנטואן גריזמן בדרך ל-MLS. רק כמה שעות לאחר שאתלטיקו מדריד נכנעה 3:2 לריאל מדריד בדרבי הנהדר בברנבאו, על פי דיווחים בספרד שאושרו גם ב’אתלטיק’ האמריקאי, הכוכב של דייגו סימאונה קיבל אישור להמריא לאורלנדו סיטי כדי להשלים את מעברו לליגה האמריקאית בקיץ הקרוב.

הצרפתי יחתום על חוזה עד עונת 2027/28, עם אופציה לעונה נוספת, וצפוי לקבל את החולצה מספר 7 במועדונו החדש. המעבר מסכם שבועות של משא ומתן, לאחר שהחלוץ בחר להישאר במדריד עד סיום העונה כדי לנסות לחתום את התקופה בקולצ’ונרוס עם תארים נוספים.

גריזמן הוא מלך השערים של אתלטיקו בכל הזמנים עם מעל 200 כיבושים, וברזומה שלו זכייה בליגה האירופית ובסופר קאפ הספרדי לצד הופעה בגמר ליגת האלופות. השחקן בן ה-34 הביע בעבר רצון לשחק בארצות הברית בשל חיבתו לתרבות הספורט האמריקאית, וכעת הוא עתיד להפוך לאחד השחקנים המסוכנים בליגה.

גריזמן לצד כוכבים, והמצב של אורלנדו סיטי

העונה מחזיק הצרפתי בשישה שערים ובישול אחד בליגה הספרדית, בנוסף לחמישה שערים בגביע המלך ושני שערים בליגת האלופות, שם יפגוש את ברצלונה ברבע הגמר. גריזמן, שנמכר בעבר ב-120 מיליון אירו, יצטרף לרשימת כוכבים נוצצת ב-MLS לצד ליאו מסי, יונג מין סון, תומאס מולר, חאמס רודריגס והוגו לוריס. הוא ינסה להיפרד מאתלטיקו עם תואר בגמר הגביע מול סוסיאדד ב-18 באפריל לפני שיתחיל את הפרק החדש והמרגש בקריירה.

אורלנדו סיטי, שנמצאת בבעלות משפחת וילף המחזיקה גם במינסוטה וייקינגס מה-NFL, עוברת תקופה קשה ומדורגת במקום ה-13 במזרח לאחר ניצחון בודד בחמישה משחקים, למרות השקעה בצעירים ברזילאים מבטיחים בסגל הקבוצה. גריזמן ינסה לשחזר את ימי הזוהר של המועדון שצירף בעבר כוכבים ענקיים כמו קאקה הברזילאי ששימש כקפטן ונאני הפורטוגלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */