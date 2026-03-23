יום שני, 23.03.2026 שעה 10:11
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
55%8001-809171טורונטו ראפטורס
54%7785-785568אורלנדו מג'יק
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
25%8196-760371ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
60%8257-827472לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
47%8458-831972פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

מינסוטה עצרה רצף שלילי, ניצחון קליל לניו יורק

הטימברוולבס חסרו את אדוארדס, אך ניצחו לראשונה בבוסטון מאז 2005 לאחר 92:102, היילנד הצטייין. הניקס הביסו את וושינגטון בעוד פיניקס חזרה לחייך

בונז היילנד מול הוגו גונסלס (רויטרס)
ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, המשיכה הלילה (בין ראשון לשני) עם מספר משחקים מרתקים. חוץ ממשחקיהם של הקבוצות של נציגנו הישראלים, נערכו שלושה מפגשים נוספים. במוקד, מינסוטה רשמה ניצחון מרשים 92:102 בחוץ על בוסטון, לאחר שהגיעה ללא הכוכב שלה אנתוני אדוארדס. בנוסף, ניו יורק הביסה 113:145 על וושינגטון ופיניקס גברה 98:120 על טורונטו.

בוסטון סלטיקס (24:47) – מינסוטה טימברוולבס 102:92 (28:44)

ניצחון מרשים לקבוצת החוץ שהגיעה ללא הסופרסטאר שלה אנתוני אדוארדס, וקטעה בכך רצף שלילי של 18 הפסדים במגרש של יריבתה וניצחה שם לראשונה מאז 2005. בהיעדרו של אדוארדס, מי שלקח את המושכות היה בונז היילנד, שהוביל את הקלעים עם 23 נקודות מהספסל, כשג’יידן מקדניאלדס הוסיף 19 משלו ואיו דוסומו 17.

בצד השני, ג’יילן בראון הוביל את הקלעים עם 29 נקודות, כאשר ג’ייסון טייטום נקלע לפתיחה חלשה של המשחק, אך סיים לבסוף עם דאבל דאבל של 16 ו-11 שלא הספיק לחבורה בירוק, שהפסידה לראשונה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים.

ניו יורקס ניקס (25:47) – וושינגטון וויזארדס 113:145 (16:55)

קארל אנתוני טאונס עם דאבל דאבל (26 נקודות ו-16 ריבאונדים) וג’יילן ברונסון (23 נק’) הובילו את החבורה מהתפוח הגדול לניצחוןשישי ברציפות וקליל במיוחד על הקבוצה מבירת ארצות הברית, ששקועה במקום הלפני האחרון במזרח וסופרת הפסד 16 ברציפות. ג’יידן הארדי קלע 25 עבור האורחת, אך אלא כאמור היו רחוקות מלהספיק.

פיניקס סאנס (32:40) – טורונטו ראפטורס 98:120 (31:39)

החבורה ממערב המדינה רושמת את ניצחונה ה-40 העונה, שיפור של 4 ניצחונות לעומת העונה שעברה כשנותרו עוד 10 משחקים לשחק. דווין בוקר הוביל עם 25 נקודות, כאשר ג’יילן גרין הוסיף 20, ויחד הם חילצו את פיניקס מרצף שלילי של חמישה הפסדים, כשהיא עדיין במקום השביעי במערב.

מנגד, הקנדים עם הפסד שני רצוף ועדיין ממוקמים במקום החמישי בטבלת המזרח, אך אטלנה ופילדלפיה נושפות בעורפם. סקוטי בארנס הוביל אותם עם 17.

