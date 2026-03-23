מינסוטה עצרה רצף שלילי, ניצחון קליל לניו יורק

ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, המשיכה הלילה (בין ראשון לשני) עם מספר משחקים מרתקים. חוץ ממשחקיהם של הקבוצות של נציגנו הישראלים, נערכו שלושה מפגשים נוספים. במוקד, מינסוטה רשמה ניצחון מרשים 92:102 בחוץ על בוסטון, לאחר שהגיעה ללא הכוכב שלה אנתוני אדוארדס. בנוסף, ניו יורק הביסה 113:145 על וושינגטון ופיניקס גברה 98:120 על טורונטו.

בוסטון סלטיקס (24:47) – מינסוטה טימברוולבס 102:92 (28:44)

ניצחון מרשים לקבוצת החוץ שהגיעה ללא הסופרסטאר שלה אנתוני אדוארדס, וקטעה בכך רצף שלילי של 18 הפסדים במגרש של יריבתה וניצחה שם לראשונה מאז 2005. בהיעדרו של אדוארדס, מי שלקח את המושכות היה בונז היילנד, שהוביל את הקלעים עם 23 נקודות מהספסל, כשג’יידן מקדניאלדס הוסיף 19 משלו ואיו דוסומו 17.

בצד השני, ג’יילן בראון הוביל את הקלעים עם 29 נקודות, כאשר ג’ייסון טייטום נקלע לפתיחה חלשה של המשחק, אך סיים לבסוף עם דאבל דאבל של 16 ו-11 שלא הספיק לחבורה בירוק, שהפסידה לראשונה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים.

ניו יורקס ניקס (25:47) – וושינגטון וויזארדס 113:145 (16:55)

קארל אנתוני טאונס עם דאבל דאבל (26 נקודות ו-16 ריבאונדים) וג’יילן ברונסון (23 נק’) הובילו את החבורה מהתפוח הגדול לניצחוןשישי ברציפות וקליל במיוחד על הקבוצה מבירת ארצות הברית, ששקועה במקום הלפני האחרון במזרח וסופרת הפסד 16 ברציפות. ג’יידן הארדי קלע 25 עבור האורחת, אך אלא כאמור היו רחוקות מלהספיק.

פיניקס סאנס (32:40) – טורונטו ראפטורס 98:120 (31:39)

החבורה ממערב המדינה רושמת את ניצחונה ה-40 העונה, שיפור של 4 ניצחונות לעומת העונה שעברה כשנותרו עוד 10 משחקים לשחק. דווין בוקר הוביל עם 25 נקודות, כאשר ג’יילן גרין הוסיף 20, ויחד הם חילצו את פיניקס מרצף שלילי של חמישה הפסדים, כשהיא עדיין במקום השביעי במערב.

מנגד, הקנדים עם הפסד שני רצוף ועדיין ממוקמים במקום החמישי בטבלת המזרח, אך אטלנה ופילדלפיה נושפות בעורפם. סקוטי בארנס הוביל אותם עם 17.