יום שני, 23.03.2026 שעה 10:08
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שואו, נהואל, סברינה, נאור וחרמש לא בתוכניות

במכבי חיפה כבר מתכננים את העונה הבאה, כשהשחקנים שיחזרו מהשאלה לא צפויים להמשיך. לקראת חידוש הליגה, הירוקים מסמנים את הכרטיס לאירופה כמטרה

נאור, סברינה ונהואל (עמרי שטיין)
במכבי חיפה ממשיכים להתאמן במתכונת של שגרת מלחמה ועם סגל חסר במיוחד שכולל בתוכו תוספת של שישה שחקני נוער שיתאמנו עם הקבוצה הבוגרת עד סוף השבוע. עם ההחלטה של מנהלת הליגה לחדש את משחקי ליגת העל, בחיפה שמו להם מטרה עיקרית עד סיום העונה להשיג כרטיס לאירופה. לשם כך ברק בכר, שחתם לעונה הבאה, יצטרך להשתמש בכלים הטובים ביותר שעומדים לרשותו ובכללם בשחקנים שמראש ברור שימשיכו ויהיו חלק מהעוגנים לקראת העונה הבאה. 

לקראת חידוש הליגה בסוף השבוע הבא יחזרו לסגל אחרי תקופה לא קצרה שחקנים כמו עלי מוחמד, איתן אזולאי, יילה בטאי וקני סייף. מדובר בתוספת משמעותית ביותר שאמורה לשדרג את הקבוצה בישורת האחרונה של העונה.

במקביל לכל אלה, המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, ובכר ממשיכים לחשוב על העונה הבאה מתוך ידיעה שיש מספיק זמן להכין סגל הרבה יותר טוב מזה של העונה.

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

המושאלים שלא אמורים לחזור למועדון

בכל מקרה, מרבית הסגל הנוכחי אמור להישאר כאשר במועדון יצטרכו במקביל לדעת איך פועלים בכל מה שנוגע לרשימה ארוכה של שחקנים זרים וישראלים כאחד שחוזרים מהשאלה מתוקף החוזה שלהם, ולא נמצאים בתוכניות המקצועיות.

הרשימה כוללת את הזרים: שואו, שהושאל בתחילת העונה לקוצ’ליספור מהליגה הראשונה בטורקיה, קסנדר סברינה שנרכש ב-1.5 מליון יורו והושאל לקבוצה הפורטוגזית קאסה פיה, כשהוא מחזיק בחוזה עד סוף העונה הבאה, ומתיאס נהואל שנרכש ב- 2.5 מליון יורו והושאל לקבוצה הפולנית יגלוניה ביאליסטוק.

רשימת הישראלים שמשחקת מעבר לים כוללת את ליאם חרמש שהושאל לקבוצת שריף טיראספול וגוני נאור שהושאל ללאריסה היוונית, כשגם הם לא אמורים לחזור לסגל בעונה הבאה.

