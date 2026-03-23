יום שני, 23.03.2026 שעה 10:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
55%8001-809171טורונטו ראפטורס
54%7785-785568אורלנדו מג'יק
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
25%8196-760371ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
60%8257-827472לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
47%8458-831972פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

"זמן לבנות סביב דני": אבדיה במוקד בפורטלנד

בכתבה נרחבת בתקשורת המקומית, ריס קונץ סימן את הישראלי: "הגרסה המודרנית של הקומבו-גארד. הוא צריך לגרום לפורטלנד לחשוב מחדש על התוכניות לקיץ"

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סיים עוד משחק מוצלח הלילה (בין ראשון לשני) כמו שכבר התרגלנו כשהוא קלע 23 נקודות ובלט בחלוקת האסיסטים. היו לו 14 כאלה במשחק, השוואה של שיא קריירה, כשבמחצית הראשונה בלבד הוא חילק 10 אסיסטים, שפה מדובר בשיא.

לאחר המשחק, באתר המקומי “Rip city project” הקדישו כתבה ארוכה לישראלי במרכזה הטענה: “זה הזמן לבנות סביב דני, הוא יגרום לבלייזרס לחשוב מחדש על התוכניות שלהם לקיץ”.

בכתבה הוסבר כי “פורטלנד ידעה שדני אבדיה הוא מיוחד” ולכן ויתרה על בחירות הדראפט עבורו בטרייד מול וושינגטון, כשמאז הוא הפך לשחקן כדורסל נפלא ואולסטאר בעונה הנהדרת שעוברת עליו, שבה הוא מחפה פעם אחר פעם על הפציעות הרבות של חבריו לקבוצה.

דני אבדיה בפעולה (רויטרס)

“התגלית” של פורטלנד ומה עוד צריך לשפר

הכתב, ריס קונץ, כינה את אבדיה “התגלית של העונה”, וטען: “הוא נתן להם יותר בהירות לגבי איך הסגל צריך להיבנות בקיץ. הוא הגרסה המודרנית של הקומבו-גארד כמו לוקה דונצ’יץ’ וקייד קאניגהם, וצריך להוביל את הקבוצה בצורה הזו”.

ב”Rip city project” הוסיפו כי הקיץ הקרוב יהיה קריטי עבור הקבוצה: “זה יהיה הקיץ הראשון מאז הנסיקה של אבדיה, והוא יכתיב את הצעד הבא בבנייה מחדש. הם צריכים למצוא את החלקים שיתאימו כדי להרכיב את הפאזל סביב הסגנון של אבדיה ויודעים לרווח את המשחק”.

הבעיה העיקרית שצריך לשפר היא הקליעה לשלוש. “הם אחת הקבוצות הגרועות בליגה משלוש”, הוסיף נאנץ. “הדבר סגר את הצבע לאבדיה ואיפשר לעשות שמירות כפולות עליו. הבלייזרס מודעים לבעיה ומנסים לשנות את הדבר”.

דני אבדיה הופך לכוכב ההווה ב-NBA, כשהוא בן 25 בלבד ועם קריירה ארוכה לפניו. כשהוא עם ממוצעים מדהימים של 24.2 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6.8 אסיסטים למשחק, הישראלי יהיה הבסיס לקבוצה העתידית של הבלייזרס.

/* LAST / NEXT ROUNDs */