"זמן לבנות סביב דני": אבדיה במוקד בפורטלנד

דני אבדיה סיים עוד משחק מוצלח הלילה (בין ראשון לשני) כמו שכבר התרגלנו כשהוא קלע 23 נקודות ובלט בחלוקת האסיסטים. היו לו 14 כאלה במשחק, השוואה של שיא קריירה, כשבמחצית הראשונה בלבד הוא חילק 10 אסיסטים, שפה מדובר בשיא.

לאחר המשחק, באתר המקומי “Rip city project” הקדישו כתבה ארוכה לישראלי במרכזה הטענה: “זה הזמן לבנות סביב דני, הוא יגרום לבלייזרס לחשוב מחדש על התוכניות שלהם לקיץ”.

בכתבה הוסבר כי “פורטלנד ידעה שדני אבדיה הוא מיוחד” ולכן ויתרה על בחירות הדראפט עבורו בטרייד מול וושינגטון, כשמאז הוא הפך לשחקן כדורסל נפלא ואולסטאר בעונה הנהדרת שעוברת עליו, שבה הוא מחפה פעם אחר פעם על הפציעות הרבות של חבריו לקבוצה.

“התגלית” של פורטלנד ומה עוד צריך לשפר

הכתב, ריס קונץ, כינה את אבדיה “התגלית של העונה”, וטען: “הוא נתן להם יותר בהירות לגבי איך הסגל צריך להיבנות בקיץ. הוא הגרסה המודרנית של הקומבו-גארד כמו לוקה דונצ’יץ’ וקייד קאנינגהם, וצריך להוביל את הקבוצה בצורה הזו”.

ב”Rip city project” הוסיפו כי הקיץ הקרוב יהיה קריטי עבור הקבוצה: “זה יהיה הקיץ הראשון מאז הנסיקה של אבדיה, והוא יכתיב את הצעד הבא בבנייה מחדש. הם צריכים למצוא את החלקים שיתאימו כדי להרכיב את הפאזל סביב הסגנון של אבדיה ויודעים לרווח את המשחק”.

הבעיה העיקרית שצריך לשפר היא הקליעה לשלוש. “הם אחת הקבוצות הגרועות בליגה משלוש”, הוסיף נאנץ. “הדבר סגר את הצבע לאבדיה ואיפשר לעשות שמירות כפולות עליו. הבלייזרס מודעים לבעיה ומנסים לשנות את הדבר”.

דני אבדיה הופך לכוכב ההווה ב-NBA, כשהוא בן 25 בלבד ועם קריירה ארוכה לפניו. כשהוא עם ממוצעים מדהימים של 24.2 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6.8 אסיסטים למשחק, הישראלי יהיה הבסיס לקבוצה העתידית של הבלייזרס.