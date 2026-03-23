בורג וטנסי העפילו לשמינית גמר טורניר המכללות

תמונת שמינית הגמר של טורניר המכללות הושלמה ויש לנו נציגים ישראלים. אחרי שאתמול (ראשון) קיבלנו עוד דרבי כחול לבן בדמות משחק של עומר מאייר נגד נועם דוברת, בו פרדו השיגה 69:79 על מיאמי בדרך לשלב הבא, הלילה גם טנסי ואיתן בורג חגגו העפלת סיבוב.

בורג לא פתח בחמישייה של קבוצתו נגד וירג’יניה, בניצחון 72:79 במסגרת הסיבוב השני של התחרות, כן הספיק לרשום שש דקות על הפרקט, אך לא הוסיף נקודות למרות ניסיון אחד מהשדה ועוד ניסיון מהשלוש.

מהלך המשחק

טנסי המשיכה את המסע המרשים שלה בטורניר כשג’קובי גילספי הוביל את הקבוצה עם הופעה גדולה שכללה מהלכים מכריעים בדקות הסיום. הרכז קלע שלשה עם סיום השעון ובהמשך סיפק מסירה מרהיבה לג’יי.פי, במהלך שסייע לקבוצתו לייצר מומנטום.

מן העבר השני, וירג’יניה סיפקה קאמבק דרמטי ונשארה צמודה עד לדקות האחרונות, כשמהלך של תייס דה רידר מחוץ לקשת אף העלה אותה ליתרון זמני. למרות זאת, סדרת טעויות קריטיות, כולל החטאות של ג’קארי ווייט ואיבוד כדור של דאלין הול, מנעו מהיריבה של בורג וטנסי להשלים מהפך.