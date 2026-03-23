יום שני, 23.03.2026 שעה 10:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
55%8001-809171טורונטו ראפטורס
54%7785-785568אורלנדו מג'יק
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
25%8196-760371ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
60%8257-827472לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
47%8458-831972פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

"בן שרף הציג אגרסיביות מצוינת, היה מרשים"

הישראלי שקבע שיא קריירה זכה לשבחים ממאמן הנטס למרות ההפסד, בארה"ב פירגנו להתקדמות: "עוד הופעה חיובית". וולף שנפצע "כנראה יחמיץ את פורטלנד"

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

נכנס לקצב. בן שרף קבע הלילה (בין ראשון לשני) שיא קריירה ב-NBA כשקלע 22 נקודות במדי ברוקלין נטס בהפסד 126:122 לסקרמנטו קינגס. הישראלי קיבל 29 דקות על הפרקט כדי להוכיח את עצמו, וסיפק את הסחורה מבחינה אישית לצד עוד שלושה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אחת.

בארצות הברית החמיאו לשרף, כשבן ה-19 זוכה עם הזמן ליותר ויותר חשיפה והזדמנויות. אריק סלייטר, כתב הנטס, פירגן לאחר המשחק למרות שברוקלין נכנעה: “עוד הופעה חיובית של הרוקי”.

מאמנה של ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, דיבר על שרף בתום המשחק: “האגרסיביות שלו הייתה מצוינת. זה היה אחד המשחקים הכי טובים שלו מבחינת סיומת, אהבתי את האגרסיביות שהוא הציג. זה מאוד מרשים וזה ללא ספק צעד קדימה בשבילנו”.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

הפציעה של וולף

כידוע, דני וולף משחק גם הוא בנטס לצד שרף והספיק הלילה לקלוע 9 נקודות נגד סקרמנטו לפני שנפצע. האמריקאי-ישראלי נפגע בקרסול של רגל שמאל ברבע השני של ההתמודדות מול הקינגס, וצלע החוצה מהמגרש בדרך לחדרי ההלבשה. 12 דקות בלבד היה וולף על הפרקט, בהן גם הוסיף ארבעה ריבאונדים.

ב-’CBS’ התייחסו למצבו שעדיין לא ברור לקראת המשחק הנוסף של הנטס מול פורטלנד של דני אבדיה בלילה בין שני לשלישי (4:00): “ניתן להתייחס אליו כסימן שאלה עד שברוקלין תספק מידע על כשירותו”. ב-’USA TODAY’ מנגד היו קצת יותר נחרצים: “וולף כנראה יחמיץ את המפגש מול הבלייזרס”.

