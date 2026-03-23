"בן שרף הציג אגרסיביות מצוינת, היה מרשים"

נכנס לקצב. בן שרף קבע הלילה (בין ראשון לשני) שיא קריירה ב-NBA כשקלע 22 נקודות במדי ברוקלין נטס בהפסד 126:122 לסקרמנטו קינגס. הישראלי קיבל 29 דקות על הפרקט כדי להוכיח את עצמו, וסיפק את הסחורה מבחינה אישית לצד עוד שלושה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אחת.

בארצות הברית החמיאו לשרף, כשבן ה-19 זוכה עם הזמן ליותר ויותר חשיפה והזדמנויות. אריק סלייטר, כתב הנטס, פירגן לאחר המשחק למרות שברוקלין נכנעה: “עוד הופעה חיובית של הרוקי”.

מאמנה של ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, דיבר על שרף בתום המשחק: “האגרסיביות שלו הייתה מצוינת. זה היה אחד המשחקים הכי טובים שלו מבחינת סיומת, אהבתי את האגרסיביות שהוא הציג. זה מאוד מרשים וזה ללא ספק צעד קדימה בשבילנו”.

בן שרף (רויטרס)

הפציעה של וולף

כידוע, דני וולף משחק גם הוא בנטס לצד שרף והספיק הלילה לקלוע 9 נקודות נגד סקרמנטו לפני שנפצע. האמריקאי-ישראלי נפגע בקרסול של רגל שמאל ברבע השני של ההתמודדות מול הקינגס, וצלע החוצה מהמגרש בדרך לחדרי ההלבשה. 12 דקות בלבד היה וולף על הפרקט, בהן גם הוסיף ארבעה ריבאונדים.

ב-’CBS’ התייחסו למצבו שעדיין לא ברור לקראת המשחק הנוסף של הנטס מול פורטלנד של דני אבדיה בלילה בין שני לשלישי (4:00): “ניתן להתייחס אליו כסימן שאלה עד שברוקלין תספק מידע על כשירותו”. ב-’USA TODAY’ מנגד היו קצת יותר נחרצים: “וולף כנראה יחמיץ את המפגש מול הבלייזרס”.