 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
55%8001-809171טורונטו ראפטורס
54%7785-785568אורלנדו מג'יק
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
25%8196-760371ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
60%8257-827472לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
47%8458-831972פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

שרף עם שיא קריירה של 22 נק', ברוקלין נכנעה

הישראלי בלט במדי הנטס והוסיף חמישה אסיסטים, אך לצערו הקבוצה לא הצליחה להתעלות ונעצרה עם 126:122 מול סקרמנטו. דני וולף הוסיף 9 נקודות ונפצע

בן שרף (רויטרס)
בן שרף הופיע ובנעק הלילה (בין ראשון לשני) והראה שמקומו ב-NBA לאחר שקבע שיא קריירה חדש עם 22 נקודות במדי ברוקלין נטס בהפסד לסקרמנטו קינגס 126:122. דני וולף הוסיף 9 נקודות ונפצע.

הגארד הישראלי קיבל אמון עם 29 דקות על הפרקט, הכי הרבה בקבוצה, והחזיר עליו. הוא היה הקלע המוביל של הקבוצה, הוסיף שלושה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אחת, כשאת הנקודות שלו הוא קלע עם 10 מ-20 מהשדה.

רק בשבוע שעבר קבע שרף את השיא הקודם שלו ב-NBA שעמד על 15 נקודות, אותו הוא שבר הלילה בזכות רבע אחרון נהדר שבו קלע 12 נקודות. לצערו, הפעם זה לא הספיק כשברוקלין לא הצליחה להתעלות מול ברגעי ההכרעה.

רגע לפני שבן שרף ודני וולף יפגשו שוב את דני אבדיה, בלילה הקרוב ב-04:00 שעון ישראל, ברוקלין ירדה למאזן 54:17 בגלל ההפסד. מנגד, סקרמנטו שניצחה ברגעי הסיום עלתה למאזן 53:19, כשהניצחון עשוי להיות משמעותי דווקא לרעה לקינגס עם הסיכויים לבחירות גבוהות בדראפט הקרוב.

