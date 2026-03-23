שרף עם שיא קריירה של 22 נק', ברוקלין נכנעה

בן שרף הופיע ובנעק הלילה (בין ראשון לשני) והראה שמקומו ב-NBA לאחר שקבע שיא קריירה חדש עם 22 נקודות במדי ברוקלין נטס בהפסד לסקרמנטו קינגס 126:122. דני וולף הוסיף 9 נקודות ונפצע.

הגארד הישראלי קיבל אמון עם 29 דקות על הפרקט, הכי הרבה בקבוצה, והחזיר עליו. הוא היה הקלע המוביל של הקבוצה, הוסיף שלושה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אחת, כשאת הנקודות שלו הוא קלע עם 10 מ-20 מהשדה.

רק בשבוע שעבר קבע שרף את השיא הקודם שלו ב-NBA שעמד על 15 נקודות, אותו הוא שבר הלילה בזכות רבע אחרון נהדר שבו קלע 12 נקודות. לצערו, הפעם זה לא הספיק כשברוקלין לא הצליחה להתעלות מול ברגעי ההכרעה.

רגע לפני שבן שרף ודני וולף יפגשו שוב את דני אבדיה, בלילה הקרוב ב-04:00 שעון ישראל, ברוקלין ירדה למאזן 54:17 בגלל ההפסד. מנגד, סקרמנטו שניצחה ברגעי הסיום עלתה למאזן 53:19, כשהניצחון עשוי להיות משמעותי דווקא לרעה לקינגס עם הסיכויים לבחירות גבוהות בדראפט הקרוב.