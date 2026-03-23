ארבלואה יצר קבוצה ויעמוד בפני "אתגר הכוכבים"

ריאל מדריד סגרה שבוע מושלם עם ניצחון על מנצ’סטר סיטי בדרך לרבע גמר ליגת האלופות ו-2:3 משוגע על אתלטיקו מדריד בליגה הספרדית עם היציאה לפגרת הנבחרות. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את שני המשחקים.

מה בתפריט: התמהיל שהצליח לייצר ארבלואה, ההצלחה שלו היכן שאלונסו ואחרים כשלו ואתגר “שילוב הכוכבים” שניצב בפניו, הנסיקה המטאורית של ויניסיוס ב-2026 וכיצד היא תשפיע על סאגת החוזה שלו, הקליניות של ואלוורדה שמנצל את הטעויות שהוא גורם ליריב לעשות, ההחלטה לספסל את טרנט בגלל איחור והבישול הגדול של האנגלי שנעדר מסגל הנבחרת.

וגם: האשם בספיגת השער הראשון, האם קורטואה היה עוצר את הפצצה של מולינה ועד כמה קריטית תהיה ההיעדרות שלו, השופט ששוב גנב את ההצגה במשחק של ריאל, מחזור הליגה שאחרי הפגרה שעשוי לצמק את הפער בפסגה, האם אתלטיקו יכולה לסייע לבלאנקוס במפגש מול ברצלונה ויחסי הכוחות לקראת רבע הגמר מול באיירן מינכן.