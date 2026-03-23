יום שני, 23.03.2026 שעה 08:50
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ארבלואה יצר קבוצה ויעמוד בפני "אתגר הכוכבים"

פודקאסט ריאל מדריד סוגר שבוע: הצלחת המאמן היכן שאחרים נכשלו, הפריחה של ויני, הקליניות של פדה, הפציעה של קורטואה, האדום, ברצלונה ובאיירן

ויניסיוס וארבלואה (IMAGO)
ריאל מדריד סגרה שבוע מושלם עם ניצחון על מנצ’סטר סיטי בדרך לרבע גמר ליגת האלופות ו-2:3 משוגע על אתלטיקו מדריד בליגה הספרדית עם היציאה לפגרת הנבחרות. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את שני המשחקים.

מה בתפריט: התמהיל שהצליח לייצר ארבלואה, ההצלחה שלו היכן שאלונסו ואחרים כשלו ואתגר “שילוב הכוכבים” שניצב בפניו, הנסיקה המטאורית של ויניסיוס ב-2026 וכיצד היא תשפיע על סאגת החוזה שלו, הקליניות של ואלוורדה שמנצל את הטעויות שהוא גורם ליריב לעשות, ההחלטה לספסל את טרנט בגלל איחור והבישול הגדול של האנגלי שנעדר מסגל הנבחרת.

וגם: האשם בספיגת השער הראשון, האם קורטואה היה עוצר את הפצצה של מולינה ועד כמה קריטית תהיה ההיעדרות שלו, השופט ששוב גנב את ההצגה במשחק של ריאל, מחזור הליגה שאחרי הפגרה שעשוי לצמק את הפער בפסגה, האם אתלטיקו יכולה לסייע לבלאנקוס במפגש מול ברצלונה ויחסי הכוחות לקראת רבע הגמר מול באיירן מינכן.

