ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"מעריך את השופט, אבל קשה להבין את השליפה"

מאמן ריאל מדריד ארבלואה התייחס להרחקה של ואלוורדה בניצחון 2:3 על אתלטיקו: "תודה לאל שזה לא נגמר בצורה חמורה עבורנו". וגם: הדברים של סימאונה

אלברו ארבלואה (IMAGO)
אחרי שהובסה במפגש הראשון בין הצדדים, ריאל מדריד הצליחה להשיב את השליטה בעיר אחרי שניצחה 2:3 את אתלטיקו במסגרת המחזור ה-29 בליגה הספרדית, כשצימקה את הפער מברצלונה הראשונה לארבע נקודות. מאמן המנצחת, אלברו ארבלואה, לו זה היה דרבי ראשון על הקווים, התייחס להופעה:

“אני שמח. עשינו מה שהיינו צריכים לעשות – לנצח. אנחנו ממשיכים להתקדם. ברור שזה לא היה קל, הייתה מולנו קבוצה נהדרת שעשתה לנו חיים קשים. היינו צריכים להראות מנטליות חזקה. אחרי ה-2:2, היינו צריכים לדחוף מחדש, וזה מה שאהבתי יותר מהכל, את המנטליות. זה מה שהופך אותנו לקבוצה טובה”.

על האדום של פדריקו ואלוורדה: “אני מעריך את העובדה שהשופט בא לקווים והסביר לי את האדום, אבל קשה להבין את השליפה. לפעמים, רואים משהו אחד כשזה ‘חי’, אבל כשצופים בזה אחר כך שוב אולי משנים את הדעה. אלו היו 15 דקות של אופי וסולידריות. תודה לאל שזה לא נגמר בצורה חמורה עבורנו”.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

על הפעם הראשונה כמאמן בדרבי: “זה היה מרגש מאוד. אני תמיד אומר שהאווירה בדרבים היא הכי מיוחדת בליגה. הפעם חוויתי את זה לראשונה כמאמן, ויותר מזה, אחרי מספר שנים שלא הצלחנו לנצח את אתלטיקו מדריד בבית שלנו, עשינו את זה. זה היה חשוב לעשות את זה. אני שמח עבור השחקנים, הם ראויים לניצחון הזה. אנחנו יוצאים לפגרת הנבחרות מלאי ביטחון”.

“הייתה לנו הזדמנות, אבל לא הצלחנו לקחת את זה קדימה”

גם דייגו סימאונה התייחס למשחק ונשאל על החלטת השיפוט, כשהשופט בחר לשרוק פנדל לזכות ברהים דיאס במחצית השנייה, אבל לא לזכות מרקוס יורנטה במחצית הראשון: “אני לא חושב שהחלטות השיפוט זה מה שגרם לנו לא לנצח. הייתה לנו הזדמנות לנצל את את המצבים הטובים שיצרנו, אבל לא הצלחנו לקחת את זה צעד קדימה. היינו ראויים לטיפה יותר מזה.

“היינו יכולים לעשות יותר, לשלוט במשחק אחרי שהובלנו 0:1, לחמוק מטעויות, להתנהל נכון יותר. הייתה לנו יריבה קשה ששיחקה טוב והענישה אותנו בהזדמנות הקטנה ביותר. היינו צריכים לשלוט במשחק יותר, ליצור יותר מצבים מסוכנים, אבל לא הצלחנו לעשות את מה שאני מדבר עליו במשחק עצמו”. 

דייגו סימאונה שואג על הקווים (IMAGO)

על אדמולה לוקמן, שכבש את השער הראשון במשחק אמר: “לוקמן גדל. הוא עובד טוב מאוד, נותן לנו אפשרויות שונות בהתקפה ואנחנו צריכים אותו ככה. הוא עוזר לנו לצמוח הגנתית כי יש לו את היכולת לעשות זאת. יש לו לב גדול ורצון ללמוד ולנסות להשתפר, הוא פנטסטי, ואני מקווה שהוא ימשיך לתת לנו רגעים חשובים כמו שהוא סיפק הפעם”.

