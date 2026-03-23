"מעריך את השופט, אבל קשה להבין את השליפה"

אחרי שהובסה במפגש הראשון בין הצדדים, ריאל מדריד הצליחה להשיב את השליטה בעיר אחרי שניצחה 2:3 את אתלטיקו במסגרת המחזור ה-29 בליגה הספרדית, כשצימקה את הפער מברצלונה הראשונה לארבע נקודות. מאמן המנצחת, אלברו ארבלואה, לו זה היה דרבי ראשון על הקווים, התייחס להופעה:

“אני שמח. עשינו מה שהיינו צריכים לעשות – לנצח. אנחנו ממשיכים להתקדם. ברור שזה לא היה קל, הייתה מולנו קבוצה נהדרת שעשתה לנו חיים קשים. היינו צריכים להראות מנטליות חזקה. אחרי ה-2:2, היינו צריכים לדחוף מחדש, וזה מה שאהבתי יותר מהכל, את המנטליות. זה מה שהופך אותנו לקבוצה טובה”.

על האדום של פדריקו ואלוורדה: “אני מעריך את העובדה שהשופט בא לקווים והסביר לי את האדום, אבל קשה להבין את השליפה. לפעמים, רואים משהו אחד כשזה ‘חי’, אבל כשצופים בזה אחר כך שוב אולי משנים את הדעה. אלו היו 15 דקות של אופי וסולידריות. תודה לאל שזה לא נגמר בצורה חמורה עבורנו”.

על הפעם הראשונה כמאמן בדרבי: “זה היה מרגש מאוד. אני תמיד אומר שהאווירה בדרבים היא הכי מיוחדת בליגה. הפעם חוויתי את זה לראשונה כמאמן, ויותר מזה, אחרי מספר שנים שלא הצלחנו לנצח את אתלטיקו מדריד בבית שלנו, עשינו את זה. זה היה חשוב לעשות את זה. אני שמח עבור השחקנים, הם ראויים לניצחון הזה. אנחנו יוצאים לפגרת הנבחרות מלאי ביטחון”.

גם דייגו סימאונה התייחס למשחק ונשאל על החלטת השיפוט, כשהשופט בחר לשרוק פנדל לזכות ברהים דיאס במחצית השנייה, אבל לא לזכות מרקוס יורנטה במחצית הראשון: “אני לא חושב שהחלטות השיפוט זה מה שגרם לנו לא לנצח. הייתה לנו הזדמנות לנצל את את המצבים הטובים שיצרנו, אבל לא הצלחנו לקחת את זה צעד קדימה. היינו ראויים לטיפה יותר מזה.

“היינו יכולים לעשות יותר, לשלוט במשחק אחרי שהובלנו 0:1, לחמוק מטעויות, להתנהל נכון יותר. הייתה לנו יריבה קשה ששיחקה טוב והענישה אותנו בהזדמנות הקטנה ביותר. היינו צריכים לשלוט במשחק יותר, ליצור יותר מצבים מסוכנים, אבל לא הצלחנו לעשות את מה שאני מדבר עליו במשחק עצמו”.

על אדמולה לוקמן, שכבש את השער הראשון במשחק אמר: “לוקמן גדל. הוא עובד טוב מאוד, נותן לנו אפשרויות שונות בהתקפה ואנחנו צריכים אותו ככה. הוא עוזר לנו לצמוח הגנתית כי יש לו את היכולת לעשות זאת. יש לו לב גדול ורצון ללמוד ולנסות להשתפר, הוא פנטסטי, ואני מקווה שהוא ימשיך לתת לנו רגעים חשובים כמו שהוא סיפק הפעם”.