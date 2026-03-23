יום שני, 23.03.2026 שעה 07:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

בספרד מהללים: "ויניסיוס החליט שהליגה קיימת"

התקשורת המקומית בטירוף מהכוכב הברזילאי, שכבש צמד ב-2:3 על אתלטיקו: "ויני תמיד שם, הופעה יוצאת דופן שלו". וגם: המסר לפלורנטינו והעקיצה לאמבפה

|
ויניסיוס מקפיץ את הסנטיאגו ברנבאו (רויטרס)
ויניסיוס מקפיץ את הסנטיאגו ברנבאו (רויטרס)

הליגה הספרדית לבשה חג אתמול (ראשון) כאשר ריאל אירחה את אתלטיקו בדרבי הגדול של העיר מדריד. לאחר ציפייה רבה מצד שתי הקבוצות, שהעפילו בסטייל לשלב רבע הגמר של ליגת האלופות, גם המשחק לא איכזב וסיפק לנו דרמה אדירה, בסיומו הבלאנקוס יצאו עם ידם על העליונה לאחר 2:3 נהדר.

מי שעמד בלב הכותרות של ספרד היה ויניסיוס, הברזילאי כבש צמד, כולל שער ניצחון נהדר והשאיר את ריאל מדריד בתמונת האליפות. בתקשורת המקומית שיבחו את הכוכב וכתבו: “"ויניסיוס החליט שהליגה קיימת. הוא שוב הרים את קבוצתו והכניס את הברנבאו לטירוף במו רגליו עם שער ענק”.

ב’מארקה’ גם החמיאו לויני והתייחסו למערכת היחסים עם נשיא ריאל: “לאחר משחק כזה, פלורנטינו פרס חייב להשאיר אותו, הופעה יוצאת דופן שלו”. ב’ספורט’ בחרו להחמיא דווקא למאמן הבלאנקוס, אלבארו ארבלואה: “אף אחד לא יכול להטיל ספק בהרכבים שלו יותר, ניהול משחק מצוין”.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

העקיצה לאמבפה: פשוט הסתובב, לא ישיג כך את לב האוהדים”

גם בערוץ של הבלאנקוס המשיכו באותו קו: “זה מדריד של ויניסיוס ו-ואלוורדה. ויני תמיד שם, ראיתי הרבה שחקנים מתפוררים כאן, והוא המשיך לדרוש את הכדור. הוא שינה את הכיוון עם הכדורגל שלו והאיכות שלו”.

בהמשך השוו גם בין הברזילאי לאמבפה, שעלה מהספסל במחצית השנייה לאחר שחזר מהפציעה שלו: “הוא בילה את 20 הדקות האחרונות כשהוא פשוט מסתובב ולא לוחץ. אם הוא ימשיך ככה, גם אם יבקיע 240 שערים, הוא לעולם לא יכבוש את ליבם של אוהדי ריאל מדריד, משהו שויני כבר השיג”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */