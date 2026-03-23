בספרד מהללים: "ויניסיוס החליט שהליגה קיימת"

הליגה הספרדית לבשה חג אתמול (ראשון) כאשר ריאל אירחה את אתלטיקו בדרבי הגדול של העיר מדריד. לאחר ציפייה רבה מצד שתי הקבוצות, שהעפילו בסטייל לשלב רבע הגמר של ליגת האלופות, גם המשחק לא איכזב וסיפק לנו דרמה אדירה, בסיומו הבלאנקוס יצאו עם ידם על העליונה לאחר 2:3 נהדר.

מי שעמד בלב הכותרות של ספרד היה ויניסיוס, הברזילאי כבש צמד, כולל שער ניצחון נהדר והשאיר את ריאל מדריד בתמונת האליפות. בתקשורת המקומית שיבחו את הכוכב וכתבו: “"ויניסיוס החליט שהליגה קיימת. הוא שוב הרים את קבוצתו והכניס את הברנבאו לטירוף במו רגליו עם שער ענק”.

ב’מארקה’ גם החמיאו לויני והתייחסו למערכת היחסים עם נשיא ריאל: “לאחר משחק כזה, פלורנטינו פרס חייב להשאיר אותו, הופעה יוצאת דופן שלו”. ב’ספורט’ בחרו להחמיא דווקא למאמן הבלאנקוס, אלבארו ארבלואה: “אף אחד לא יכול להטיל ספק בהרכבים שלו יותר, ניהול משחק מצוין”.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

העקיצה לאמבפה: פשוט הסתובב, לא ישיג כך את לב האוהדים”

גם בערוץ של הבלאנקוס המשיכו באותו קו: “זה מדריד של ויניסיוס ו-ואלוורדה. ויני תמיד שם, ראיתי הרבה שחקנים מתפוררים כאן, והוא המשיך לדרוש את הכדור. הוא שינה את הכיוון עם הכדורגל שלו והאיכות שלו”.

בהמשך השוו גם בין הברזילאי לאמבפה, שעלה מהספסל במחצית השנייה לאחר שחזר מהפציעה שלו: “הוא בילה את 20 הדקות האחרונות כשהוא פשוט מסתובב ולא לוחץ. אם הוא ימשיך ככה, גם אם יבקיע 240 שערים, הוא לעולם לא יכבוש את ליבם של אוהדי ריאל מדריד, משהו שויני כבר השיג”.