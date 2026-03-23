7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"לא הגיע פנדל לריאל, ואלוורדה? זה לא אדום"

איטורלדה גונזלס, מומחה השיפוט של ה-AS: "אם אתה שורק על זה, אתה חייב לשרוק גם על העבירה של קרבאחל על לוקמן". וגם: המחלוקות במשחק של ברצלונה

שופט המשחק עם קוקה ודני קרבאחל (IMAGO)
הליגה הספרדית יוצאת לפגרת נבחרות לאחר דרבי מדרידאי לוהט במיוחד. ריאל ניצחה 2:3 את אתלטיקו וצימקה את הפער מברצלונה, שניצחה מוקדם יותר היום, שוב לארבע נקודות בלבד. אך מלבד שערים מרהיבים, היו לא מעט מחלוקות שיפוט במשחק שהתקיים בברנבאו.

איטורלדה גונזלס, מומחה השיפוט של ה-AS, התייחס למקרים מעוררי המחלוקת שקרו בדרבי והתחיל קודם עם הפנדל שנשרק לזכות הבלאנקוס לאחר עבירה על ברהים דיאס: "בהתחלה זה נראה גבולי, בגלל הכשלה. אבל בתמונה האחרונה מלמעלה רואים שזה לא פנדל”.

גונזלס המשיך: “האנצקו מגיע הרבה לפני לשים את הרגל ואז ברהים עושה צעד קדימה, והוא זה שפוגע בהאנצקו. ה-VAR לא ייכנס לתקן אותו, אבל אם אתה שורק את הפנדל הזה, אתה חייב לשרוק גם על ההפלה של קרבחאל על לוקמן בדקה ה-8 בגלל משחק מסוכן”.

האירוע הבא אליו התייחס גונזלס היה הכרטיס האדום שקיבל פדריקו ואלוורדה: "השופט שופט את המהלך ככוח מופרז, ולכן הוא מרחיק את ואלוורדה. האם זה כוח מופרז או לא? זה מה שקשה בשיפוט. בעיניי זה יותר צהוב ברור מאשר אדום".

גם במשחק של ברצלונה היו אירועים מעוררי מחלוקת

לפני כן, מומחה השיפוט נגע גם במשחק המוקדם בין ברצלונה לראיו וייקאנו, בו הקטלונים ניצחו 0:1 קטן, כאשר גם שם היו שריקות מעוררות מחלוקת לטענתו, כמו הפנדל שביקש לאמין ימאל במחצית הראשונה: "זה פנדל, הוא מזיז לו את הרגל. דבר אחד זה שפאתה סיס עומד במקום, אבל הוא מזיז את הרגל. אני מבין שזה גבולי כדי שה-VAR יתערב. מה שהשופט לא יכול לעשות זה לבקש ממנו לקום כי יש מגע, ואם הוא אומר לו לקום, זו עבירה שמצדיקה כרטיס".

שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

לאחר מכן התייחס גונזלס גם לפנדל לחובת הקטלונים מצד פרמין: "אם ה-VAR לא נכנס במקרה הקודם, גם כאן לא. אבל זה פנדל ברור, הרבה יותר ברור מזה של לאמין. זה פנדל ברור”.

