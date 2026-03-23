"לא הגיע פנדל לריאל, ואלוורדה? זה לא אדום"

הליגה הספרדית יוצאת לפגרת נבחרות לאחר דרבי מדרידאי לוהט במיוחד. ריאל ניצחה 2:3 את אתלטיקו וצימקה את הפער מברצלונה, שניצחה מוקדם יותר היום, שוב לארבע נקודות בלבד. אך מלבד שערים מרהיבים, היו לא מעט מחלוקות שיפוט במשחק שהתקיים בברנבאו.

איטורלדה גונזלס, מומחה השיפוט של ה-AS, התייחס למקרים מעוררי המחלוקת שקרו בדרבי והתחיל קודם עם הפנדל שנשרק לזכות הבלאנקוס לאחר עבירה על ברהים דיאס: "בהתחלה זה נראה גבולי, בגלל הכשלה. אבל בתמונה האחרונה מלמעלה רואים שזה לא פנדל”.

גונזלס המשיך: “האנצקו מגיע הרבה לפני לשים את הרגל ואז ברהים עושה צעד קדימה, והוא זה שפוגע בהאנצקו. ה-VAR לא ייכנס לתקן אותו, אבל אם אתה שורק את הפנדל הזה, אתה חייב לשרוק גם על ההפלה של קרבחאל על לוקמן בדקה ה-8 בגלל משחק מסוכן”.

האירוע הבא אליו התייחס גונזלס היה הכרטיס האדום שקיבל פדריקו ואלוורדה: "השופט שופט את המהלך ככוח מופרז, ולכן הוא מרחיק את ואלוורדה. האם זה כוח מופרז או לא? זה מה שקשה בשיפוט. בעיניי זה יותר צהוב ברור מאשר אדום".

גם במשחק של ברצלונה היו אירועים מעוררי מחלוקת

לפני כן, מומחה השיפוט נגע גם במשחק המוקדם בין ברצלונה לראיו וייקאנו, בו הקטלונים ניצחו 0:1 קטן, כאשר גם שם היו שריקות מעוררות מחלוקת לטענתו, כמו הפנדל שביקש לאמין ימאל במחצית הראשונה: "זה פנדל, הוא מזיז לו את הרגל. דבר אחד זה שפאתה סיס עומד במקום, אבל הוא מזיז את הרגל. אני מבין שזה גבולי כדי שה-VAR יתערב. מה שהשופט לא יכול לעשות זה לבקש ממנו לקום כי יש מגע, ואם הוא אומר לו לקום, זו עבירה שמצדיקה כרטיס".

לאחר מכן התייחס גונזלס גם לפנדל לחובת הקטלונים מצד פרמין: "אם ה-VAR לא נכנס במקרה הקודם, גם כאן לא. אבל זה פנדל ברור, הרבה יותר ברור מזה של לאמין. זה פנדל ברור”.