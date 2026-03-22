יום שני, 23.03.2026 שעה 00:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

לא מפסיק לכבוש: המספרים של ואלוורדה

הכוכב האורגוואי נמצא בכושר שיא כשהוא השלים שער שישי ב-16 משחקים בדרבי נגד אתלטיקו, אך הורחק באדום ישיר לאחר מכן. ויניסיוס עם צמד שני בשבוע

|
פדריקו ואלוורדה בועט (IMAGO)
פדריקו ואלוורדה בועט (IMAGO)

הדרמה בבירת ספרד בשיאה. הדרבי של מדריד מספק הערב (ראשון) את כל מה שציפינו ממנו ויותר, כשהלוח בברנבאו הראה 2:3 לריאל מדריד על אתלטיקו בסיום משחק קצבי ורווי שערים. הבלאנקוס נהנו מיכולת שיא של הכוכבים הכי חמים שלהם בתקופה האחרונה.

התופעה ששמה ואלוורדה

אם מישהו חיפש הוכחה לכך שואלוורדה נמצא בכושר חריג בתקופה האחרונה, הוא קיבל אותה הערב. הקשר האורוגוואי כבש שער קריטי שהשלים מהפך זמני עבור הבלאנקוס, והמשיך רצף כיבושים פשוט בלתי נתפס: זהו שערו השישי ב-16 הימים האחרונים בלבד.

ואלוורדה, שמציג מספרים של חלוץ מרכזי תחת הנהגתו של ארבלואה, כבר מחזיק ב-8 שערים ו-12 בישולים העונה בכל המסגרות. בליגה הספרדית, הוא כבר הגיע למעורבות ב-11 שערים (4 גולים ו-7 בישולים), נתון שמשווה את עונת השיא שלו מ-2022/23. ב'מונדו דפורטיבו' לא חסכו בשבחים וציינו כי השער הערב הגיע בזכות הלחץ הבלתי פוסק שלו, שאילץ את חוסה מריה חימנס לטעות קריטית וסידר לו מצב של אחד על אחד מול השוער. בדקה ה-77 הכוכב האורגוואי ספג כרטיס אדום ישיר והורחק מהמשחק.

ויניסיוס מקפיץ את הסנטיאגו ברנבאו (רויטרס)ויניסיוס מקפיץ את הסנטיאגו ברנבאו (רויטרס)

ויניסיוס לא עוצר, אתלטיקו מחפשת תשובות

מי שעוד נמצא בכושר של כדור הזהב הוא ויניסיוס ג'וניור. הברזילאי השלים צמד נפלא שהעלה את ריאל ל-2:3, ורשם צמד שני בתוך פחות משבועף, אחרי ההצגה מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */