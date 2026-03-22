לא מפסיק לכבוש: המספרים של ואלוורדה

הדרמה בבירת ספרד בשיאה. הדרבי של מדריד מספק הערב (ראשון) את כל מה שציפינו ממנו ויותר, כשהלוח בברנבאו הראה 2:3 לריאל מדריד על אתלטיקו בסיום משחק קצבי ורווי שערים. הבלאנקוס נהנו מיכולת שיא של הכוכבים הכי חמים שלהם בתקופה האחרונה.

התופעה ששמה ואלוורדה

אם מישהו חיפש הוכחה לכך שואלוורדה נמצא בכושר חריג בתקופה האחרונה, הוא קיבל אותה הערב. הקשר האורוגוואי כבש שער קריטי שהשלים מהפך זמני עבור הבלאנקוס, והמשיך רצף כיבושים פשוט בלתי נתפס: זהו שערו השישי ב-16 הימים האחרונים בלבד.

ואלוורדה, שמציג מספרים של חלוץ מרכזי תחת הנהגתו של ארבלואה, כבר מחזיק ב-8 שערים ו-12 בישולים העונה בכל המסגרות. בליגה הספרדית, הוא כבר הגיע למעורבות ב-11 שערים (4 גולים ו-7 בישולים), נתון שמשווה את עונת השיא שלו מ-2022/23. ב'מונדו דפורטיבו' לא חסכו בשבחים וציינו כי השער הערב הגיע בזכות הלחץ הבלתי פוסק שלו, שאילץ את חוסה מריה חימנס לטעות קריטית וסידר לו מצב של אחד על אחד מול השוער. בדקה ה-77 הכוכב האורגוואי ספג כרטיס אדום ישיר והורחק מהמשחק.

ויניסיוס מקפיץ את הסנטיאגו ברנבאו (רויטרס)

ויניסיוס לא עוצר, אתלטיקו מחפשת תשובות

מי שעוד נמצא בכושר של כדור הזהב הוא ויניסיוס ג'וניור. הברזילאי השלים צמד נפלא שהעלה את ריאל ל-2:3, ורשם צמד שני בתוך פחות משבועף, אחרי ההצגה מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות.