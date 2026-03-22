דיווח דרמטי: זינדין זידאן סיכם בנבחרת צרפת

עושה רושם שחזרתו של זינדין זידאן לקווים כמאמן קרובה מתמיד. על פי דיווח ב”לה פריזיאן” הצרפתי, העסקה בינו לבין נבחרת צרפת קרובה מתמיד, כשלמעשה הפרטים בין הצדדים כבר נסגרו בהסכם בעל פה.

במקביל לפרסום, פיליפ דיאלו, נשיא ההתאחדות הצרפתית, סיפק ציטוט שמחזק את הפרסום. בראיון ל”לה פיגארו” הוא כבר הודה בפה מלא כי הוא יודע מה זהותו של מאמן הטריקולור הבא.

בתקופה האחרונה דיאלו כיבד את דידייה דשאן, המאמן הנוכחי שיישאר עד אחרי המונדיאל, אך כעת הוא הסכים לחשוף מהפרטים שמאחורי הקלעים בראיון שמגיע חודשים בודדים לפני הטורניר בארה”ב, מקסיקו וקנדה.

דידייה דשאן, היורש שלו כבר מוכן (רויטרס)

המאמן צריך לזכות בתמיכת הציבור הצרפתי

דיאלו אמנם לא נקב בשמו המפורש של זינדין זידאן, אך הרמזים שפיזר לא הותירו מקום לספק רב בהתאם לדיווחים. “כן, אני מכיר את שמו של המאמן הבא”, הודה הנשיא. “אנחנו זקוקים לפרופיל שיענה על קריטריונים רבים ושיוכל לזכות בתמיכה רחבה של הציבור הצרפתי. הנבחרת הזו שייכת לעם”.

עוד הוסיף דיאלו כי לתפקיד הוגשו פחות מחמש מועמדויות, וכי כולן הגיעו ממאמנים צרפתים. “לא כל אחד יכול להנהיג מערכת כזו”, סיכם. בצרפת מנתחים כי דבריו של דיאלו למעשה מספרים על סגירת העסקה מול זידאן, שיחליף את דידייה דשאן שמאמן את הנבחרת מאז 2012