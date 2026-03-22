אלקראס הופתע והודח כבר בסיבוב ה-3 במיאמי

קרלוס אלקראס הגיע לטורניר המאסטרס במיאמי כדי להניף שם את התואר בפעם השנייה בקריירה, אך כבר במשחקו השני בתחרות בפלורידה, במסגרת הסיבוב השלישי, הוא סיים הערב (ראשון) במפתיע את דרכו בטורניר עם הפסד 6:3, 5:7, 6:4 לסבסטיאן קורדה המקומי אחרי שעתיים ו-18 דקות של טניס.

הכוכב הספרדי היה הרחק משיאו, כמו בכל התקופה האחרונה מאז אליפות אוסטרליה, וירידת המתח הביאה אותו להיות לסיים עוד טורניר מאסטרס ללא התואר, השני ברציפות אחרי האינדיאן וולס, שם נעצר בשלב חצי הגמר על ידי דניל מדבדב.

האמריקאי, שבתחילת הדרך היה נחשב להבטחה גדולה, אך התקשה לממש את הפוטנציאל (והשם המשפחתי המחייב, בנו של פטר קורדה), עשה את זה הערב מתוק אך קשה. בסט השני הוא כבר הוביל 4:5 עם הגשות ביד, אך קפא ואיפשר לקרליטו לרוץ עם שלושה משחקונים ו-1:1 במערכות.

בסט השלישי והמכריע, כשהיה נראה כבר שכל המומנטום עם המדורג ראשון בעולם, דווקא המדורג 32 היה זה שהשיג את השבירה המיוחלת ובמצב של 4:5 שוב לטובתו עם הגשות ביד, הוא לא התבלבל וחתם את הניצחון הגדול והיוקרתי בדרך לשמינית הגמר.

קרליטו עם הפנים לעונת החימר

אז אחרי שחתם בצורה לא טובה את פתיחת השנה על המשטחים הקשים (התחיל מדהים עם הזכייה בגראנד סלאם באוסטרליה), אלקראס, שיחגוג בעוד פחות מחודשיים יום הולדת 23, יכוון את עצמו לעונת החימר בתחילת החודש הבא לטורניר המאסטרס במונטה קרלו.