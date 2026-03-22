ליגה ספרדית סל 25-26
451985-221624ריאל מדריד1
401879-218823ולנסיה2
392020-214923באסקוניה3
391921-204423מורסיה4
381858-203023ברצלונה5
381848-195223חובנטוד בדאלונה6
381963-203923מלאגה7
382071-205924בילבאו באסקט8
371914-201023טנריפה9
342060-198723ג'ירונה10
322141-205523בראוגן11
322113-194723מנרסה12
312028-188523פורסה ליידה13
301934-182023גראן קנאריה14
302135-201123סראגוסה באסקט15
292145-204723בורגוס16
292139-196423אנדורה17
252106-185723גרנאדה18

לפני הפועל: ריאל פירקה את ברצלונה בקלאסיקו

הבלאנקוס, בהובלת פקונדו קמפאצו, לא ריחמו על הקטלונים עם 76:95 אדיר בחוץ. המוליכה פנרבחצ'ה שעתידה לפגוש את מכבי ת"א, נכנעה 94:88 לארוקספור

פקונדו קמפאצו עם הכדור (IMAGO)
פקונדו קמפאצו עם הכדור (IMAGO)

בעת שליגת ווינר סל מושבתת עקב המצב הביטחוני, נותרנו רק עם הנציגות שלנו ביורוליג, ולשתיהן מצפה משחקים לא קלים בכלל ביום שלישי הקרוב. רגל לפני המשחק מול הפועל ת”א, ריאל מדריד פירקה הערב (ראשון) 76:95 את ברצלונה בקלאסיקו, בעוד שפנרבחצ’ה, שעתידה לפגוש את מכבי ת”א, הופתעה בבית עם 94:88 מול ארוקספור.

ברצלונה – ריאל מדריד 95:76

חתיכת ניצחון של הבלאנקוס, שללא ספק שלחו הצהרת כוונות לשאר הליגה והמשיכו לשייט להם לעבר המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, כשהם במרחק 4 משחקים מוולנסיה השנייה. מי שהוביל את המדרידאים לניצחון היה פקונדו קמפאצו שסיים עם 14 נקודות ו-5 אסיסטים, כשלצידו מריו הזוניה היה טוב גם עם 13. מנגד, יאן וסלי עוד ניסה עם 15 נק’, אך ללא הצלחה וברצלונה נותרה במקום ה-5 המאכזב.

מריו הזוניה בפעולה (IMAGO)

פנרבחצ’ה – ארוקספור 94:88

תוצאה מפתיעה למדי הגיע אלינו מטורקיה, כשיריבת מכבי ת”א ביום שלישי הקרוב במסגרת היורוליג רשמה הפסד לקבוצה מהמקום ה-7 בטבלה. למרות ההפסד המאכזב, החניכים של שאראס עדיין נמצאים בפסגת הטבלה בליגה הטורקית כשהם עומדים על מאזן 3:20 נהדר, אך בשיקטאש השנייה עורבת לה כשהיא במרחק משחק אחד בלבד ממנה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
