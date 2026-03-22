לפני הפועל: ריאל פירקה את ברצלונה בקלאסיקו

בעת שליגת ווינר סל מושבתת עקב המצב הביטחוני, נותרנו רק עם הנציגות שלנו ביורוליג, ולשתיהן מצפה משחקים לא קלים בכלל ביום שלישי הקרוב. רגל לפני המשחק מול הפועל ת”א, ריאל מדריד פירקה הערב (ראשון) 76:95 את ברצלונה בקלאסיקו, בעוד שפנרבחצ’ה, שעתידה לפגוש את מכבי ת”א, הופתעה בבית עם 94:88 מול ארוקספור.

ברצלונה – ריאל מדריד 95:76

חתיכת ניצחון של הבלאנקוס, שללא ספק שלחו הצהרת כוונות לשאר הליגה והמשיכו לשייט להם לעבר המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, כשהם במרחק 4 משחקים מוולנסיה השנייה. מי שהוביל את המדרידאים לניצחון היה פקונדו קמפאצו שסיים עם 14 נקודות ו-5 אסיסטים, כשלצידו מריו הזוניה היה טוב גם עם 13. מנגד, יאן וסלי עוד ניסה עם 15 נק’, אך ללא הצלחה וברצלונה נותרה במקום ה-5 המאכזב.

מריו הזוניה בפעולה (IMAGO)

פנרבחצ’ה – ארוקספור 94:88

תוצאה מפתיעה למדי הגיע אלינו מטורקיה, כשיריבת מכבי ת”א ביום שלישי הקרוב במסגרת היורוליג רשמה הפסד לקבוצה מהמקום ה-7 בטבלה. למרות ההפסד המאכזב, החניכים של שאראס עדיין נמצאים בפסגת הטבלה בליגה הטורקית כשהם עומדים על מאזן 3:20 נהדר, אך בשיקטאש השנייה עורבת לה כשהיא במרחק משחק אחד בלבד ממנה.