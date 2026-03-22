המודל החברתי והמקצועי של המועדון התל אביבי

אחד מהאזורים המתעוררים ביותר במפת הכדורגל של גוש דן הוא אזור דרום-מזרח ת"א. אם בעבר, טריטוריה זו הייתה בעיקר נחלתם הכמעט בלעדית של מועדוני הכדורגל של מכבי ת"א, בני יהודה וגדנ"ע, הרי שבשנים האחרונות, בזכות הקמת מגרשי ספורטק דרום המפוארים, התפתחו להן עוד שתי מחלקות נוער שופעות בפעילות בדמותן של הפועל כפר שלם והפועל רמת ישראל, שבזכות היותן חולקות את אותו מתחם מגרשים, יצרו שיתוף פעולה מקצועי שכולל מעברי שחקנים בין קבוצות המועדונים, מה שמסייע לשחקנים רבים לשחק ברמה המתאימה להם.

מועדון הכדורגל של הפועל רמת ישראל, המייצג שכונה במזרח ת"א הגובלת עם העיר גבעתיים, נוסד בשנת 1993 ע"י חיים סלמה ז"ל. המועדון פעל ברוב השנים עם קבוצת בוגרים, שהתנדנדה בין ליגות ג' וליגות ב', בחלק מהעונות נרשמה גם קבוצת נוער. בשנת 2016 המועדון התמזג עם הפועל קריית שלום, מועדון שהוקם בשנת 1951. למועדון המשותף הייתה קבוצת בוגרים בליגה ב'. כיום קבוצת הבוגרים משחקת במחוז ת"א בליגה ג'.

בשנת 2018 החל המועדון בראשותו של היו"ר, יניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל, בהקמה של מחלקת נוער. בתחילה הוקמה קבוצת נוער וקבוצה נוספת בחטיבה הצעירה, המועדון גדל בהדרגה במשך השנים עד לכדי שבע קבוצות "צו פיוס" במחלקת הנוער, לצד פעילות של בית ספר לכדורגל - שקרוי ע"ש סתיו הררי ז"ל, שנספתה באסון ההצפה בשכונת התקווה יחד עם בן זוגה, דין שושני ז"ל. אביה של המנוחה, איציק הררי יבדל"א, בן ותושב שכונת רמת ישראל, פעיל חברתי שסייע רבות להקמת והתפתחות המועדון. לנוח סייע ירון כהן צמח שהפך לשותפו בקבוצה, מלבד כך שהוא מאמן הבוגרים ועושה חיל גם כמאמן קבוצת טרום א’.

הפועל רמת ישראל (צילום: עידו טביב, רון בן דוד - מדיה הפועל רמת ישראל)

בית חם וערכי לכולם

מחלקת הנוער של הפועל רמת ישראל פועלת בסביבה עתירת מועדונים. מחלקת הנוער מקבצת אליה מאות כדורגלנים מרקעים שונים, יהודים מהמגזר החילוני, יהודים מהמגזר הדתי, ילדי מהגרים המתגוררים בשכונות דרום ומזרח ת"א. במועדון התל אביבי הוחלט לחבק ילדים מבתים מעוטי יכולת, שמתאמנים בתמורה לתשלום סמלי ובחלק מהמקרים גם ללא תשלום.

יניב נוח רואה בחינוך לערכים מטרה עליונה בהתנהלות המועדון: "אנחנו יודעים את מקומנו, אנחנו לא יכולים לכוון לעבר הליגות הגבוהות ביותר בכל שנתון. אני לא מחפש לגדל את ערן זהבי או ביברס נאתכו הבא, אני שואף לגדל ילדים ונערים לאזרחות טובה. לא מעט בוגרים שלנו השתלבו ביחידות קרביות בצה"ל - זו הגאווה הכי גדולה. בחודש מאי האחרון יצא לנו לראות את קבוצות ילדים ג' וילדים ב' שלנו עומדות בצידי הדרך בשכונת רמת ישראל עם דגלי ישראל, מקבלות בהצדעה את חזרת עצמותיו של צבי פלדמן, שבמשך שנים הוגדר מנעדרי קרב סולטן יעקב, אין דבר ממלא מזה".

יניב נוח לצידו של שינו זוארץ (קרדיט הפועל רמת ישראל)

אווירה משפחתית וקהילתית גם היא תופסת מקום גבוה בסולם העדיפויות של יניב נוח: "חשוב לנו שכולם ירגישו שהם בבית חם ויהיה להם כיף כאן. בחודש דצמבר האחרון קיימנו הפנינג חנוכה לקבוצות החטיבה הצעירה, השחקנים השתתפו במשחקונים ותחרויות נושאות פרסים, הייתה אווירה מדהימה. המאמנים שלנו והמנהל המקצועי, שי כהן, ואנוכי, מתעניינים גם בחיים האישיים של השחקנים, הם יודעים שאנחנו כאן בשבילם בכל דבר, לא רק במה שקשור לכדורגל. כל שחקן יודע שכל עוד יעמוד בכללי ההתנהגות המצופים ממנו, תמיד יהיה לו מקום אצלנו. גם החיילים הקרביים מקרב בוגרינו יודעים שברגע שיסיימו שירות צבאי, נקבל אותם בברכה בקבוצת הבוגרים. אני שמח שהחזון שלנו מתקבל באהדה ובתמיכה ע"י עיריית ת"א ומשה (שינו) זוארץ - יו"ר ההתאחדות לכדורגל".

על הפרק: מעבר למגרש חדש ועליית ליגה בנוער

למרות העובדה שקבוצות המועדון אינן שייכות לליגות העליונות לנערים ונוער וקבוצות הילדים לא משחקות בליגת מרכז, יניב נוח מדגיש שבמועדון נותנים פוקוס להתפתחות המקצועית: "שי כהן מתווה דרך מקצועית מצוינת. המאמנים שלנו עובדים עם מערכת איזי קואץ'. המעטפת המקצועית שלנו כוללת גם מאמן שוערים ומאמן כושר. בחודש שעבר יצאנו להשתלמות מקצועית בירושלים ולערב גיבוש של הצוות המקצועי והניהולי. השחקנים והמאמנים שלנו זכו להרצאות מעניינת עם אופיר חיים מאמן נבחרת הנוער, עם אגדת העבר מוטל'ה שפיגלר, מפגש עם בוני גינצבורג, המנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות, וכן נערך אימון לחטיבה הצעירה עם יובל נעים ואבי אבינו ששימש כעוזר מאמן הנבחרת הצעירה. יש לנו תנאי אימון מצוינים. שיתוף הפעולה עם הפועל כפר שלם מאפשר לשחקנים משני המועדונים לשחק ברמה המתאימה להם. אנחנו גאים שהצלחנו לקדם שחקנים שלנו לקבוצות נוער ונערים א' של כפר שלם, שמשחקים בליגות השניות ואנחנו קלטנו שחקנים מכפר שלם, שעזרו לקבוצות שלנו להשתדרג".

יניב נוח מביט אל העתיד עם הרבה תקוות: "אנחנו אוטוטו עתידים לעבור למתחם שנבנה עבורנו. עיריית ת"א מכשירה עבורנו את מתחם הגול טיים, שם נוכל ליהנות ממתקן מודרני שיעמוד לרשותנו. במתחם יהיה מגרש סינטטי חדש, תאורה מאושרת לקיום משחקים וכל מה שצריך כדי שנוכל להרים עוד את הרמה של המועדון. קבוצת הנוער שלנו התחילה את העונה בצורה מצוינת בליגת מרכז, אבל עם הזמן איבדה גובה. אני מאמין, שבעונה הבאה עם יותר ניסיון, שחקנים שיעלו מנערים א' ומצטרפים חדשים, נוכל לבנות קבוצה שתוכל לעלות לליגה הארצית. במקביל, רואים אופק להתקדמות והתפתחות בקבוצות הליגה הנוספות שלנו".