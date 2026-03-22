יום ראשון, 22.03.2026 שעה 21:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
132-135נאשוויל1
106-135ניו יורק סיטי2
108-95אינטר מיאמי3
86-105שארלוט4
75-75שיקאגו פייר5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
611-75סינסינטי9
48-55אטלנטה יונייטד10
39-84ניו אינגלנד רבולושן11
314-75מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
103-114סן דייגו אפ.סי4
97-115קולורדו ראפידס5
92-54סיאטל סאונדרס6
95-74ריאל סולט לייק7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
57-55אוסטין10
47-64לוס אנג'לס גלאקסי11
47-45סנט לואיס סיטי12
411-55קנזס סיטי13
411-44מינסוטה יונייטד14
311-64פורטלנד טימברס15

מסי כבש בחופשית, 2:3 לאינטר מיאמי על ניו יורק

חניכיו של חאבייר מסצ'ראנו הצליחו לחזור מפיגור ולצאת מהיאנקי סטאדיום עם 3 נקודות - ועם המקום השלישי בטבלת המזרח. שער רביעי העונה לפרעוש ב-MLS

שחקני אינטר מיאמי חוגגים (רויטרס)
שחקני אינטר מיאמי חוגגים (רויטרס)

זה לא היה פשוט, אבל בסופו של דבר אינטר מיאמי הצליחה לשים מאחוריה את ההדחה הכואבת מליגת האלופות של קונקקאף, כשהיא גברה הערב (ראשון) 2:3 על ניו יורק סיטי במשחק שנערך ביאנקי סטאדיום האייקוני. החבורה של מסצ’ראנו נאלצה להסתדר ללא רודריגו דה פול וסרחיו רגילון שנעדרו בגלל פציעות, אך ליאו מסי היה שם בכדי להתניע את הקאמבק ולהשיג 3 נקודות.

כבר לאחר שלוש דקות קיבלנו את השער הראשון במשחק, כשגונזאלו לויאן העלה את מיאמי ליתרון סופר מהיר. 15 דקות בדיוק החזיק השער של לויאן, לאחר שניקולאס פרננדס מצא את השוויון עבור המארחת. לפרעוש הייתה מחצית ראשונה לא רעה כשהוא הגיע למספר מצבים, אך הוא נעצר בקורה ובמשקוף ושתי הקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה ב-1:1.

המילה הראשונה במחצית השנייה הייתה שייכת לניו יורק סיטי, כשאגוסטין אוחדה השלים את המהפך עם שער בדקה ה-59. עם זאת, לא עברו שתי דקות וכבר מסי החזיר את אינטר מיאמי למשחק עם שערו הרביעי העונה ב-MLS, כשמייקל הבלם הברזילאי הבקיע לאחר מכן את השלישי והשלים את המהפך שנתן לקבוצה מפלורידה את הניצחון.

ליאו מסי נאבק (רויטרס)

כעת, מסי וחבריו נמצאים להם במקום ה-3 בטבלת המזרח, מרחק 3 נקודות בלבד מנאשוויל הראשונה, כשמצפה להם משחק מול אוסטין מתחתית המערב לאחר פגרת הנבחרות. מנגד, ניו יורק סיטי נותרה לה במקום השני במזרח כשהיא בשוויון נקודות עם אינטר מיאמי.

