מסי כבש בחופשית, 2:3 לאינטר מיאמי על ניו יורק

זה לא היה פשוט, אבל בסופו של דבר אינטר מיאמי הצליחה לשים מאחוריה את ההדחה הכואבת מליגת האלופות של קונקקא”ף, כשהיא גברה הערב (ראשון) 2:3 על ניו יורק סיטי במשחק שנערך ביאנקי סטאדיום האייקוני. החבורה של חאבייר מסצ’ראנו נאלצה להסתדר ללא רודריגו דה פול וסרחיו רגילון שנעדרו בגלל פציעות, אך ליאו מסי היה שם בכדי להתניע את הקאמבק ולהשיג 3 נקודות.

כבר לאחר שלוש דקות קיבלנו את השער הראשון במשחק, כשגונזאלו לויאן העלה את מיאמי ליתרון סופר מהיר. 15 דקות בדיוק החזיק השער של לויאן, לאחר שניקולאס פרננדס מצא את השוויון עבור המארחת. לפרעוש הייתה מחצית ראשונה לא רעה כשהוא הגיע למספר מצבים, אך הוא נעצר בקורה ובמשקוף ושתי הקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה ב-1:1.

המילה הראשונה במחצית השנייה הייתה שייכת לניו יורק סיטי, כשאגוסטין אוחדה השלים את המהפך עם שער בדקה ה-59. עם זאת, לא עברו שתי דקות וכבר מסי החזיר את אינטר מיאמי למשחק עם שערו הרביעי העונה ב-MLS, כשמייקל הבלם הברזילאי הבקיע לאחר מכן את השלישי והשלים את המהפך שנתן לקבוצה מפלורידה את הניצחון.

כעת, מסי וחבריו נמצאים להם במקום ה-3 בטבלת המזרח, מרחק 3 נקודות בלבד מנאשוויל הראשונה, כשמצפה להם משחק מול אוסטין מתחתית המערב לאחר פגרת הנבחרות. מנגד, ניו יורק סיטי נותרה לה במקום השני במזרח כשהיא בשוויון נקודות עם אינטר מיאמי.