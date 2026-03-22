יום ראשון, 22.03.2026 שעה 23:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

אין כמו בבית: קאמפ נואו שוב המבצר של בארסה

פודקאסט ברצלונה סוגר שבוע: ראפיניה חגג על ניוקאסל, גרסיה נעל מול ראיו, לאמין בתפקיד ניימאר, הסטט' ההזויות תחת פליק, קנסלו, אראוחו ואתלטיקו

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
ברצלונה סגרה שבוע מושלם מבחינתה עם 2:7 ענק על ניוקאסל בדרך לרבע גמר ליגת האלופות ו-0:1 קטן וחשוב על ראיו וייקאנו בדרך לשמירה על הפסגה עם היציאה לפגרה. אורי רייך, עמית לוינטל ומוטל’ה רפלד מסכמים בפודקאסט ברצלונה את שני המשחקים.

מה בתפריט: מאזן הבית החריג של ברצלונה העונה, רצף הכיבושים המטורף תחת פליק בכלל ובליגה בפרט, הנתונים שמעידים איזו החתמת בינגו הוא ז’ואן גרסיה, חוליית ההגנה בה כמעט אף אחד לא נמצא במקום “הטבעי” שלו וסידרה ניצחון על ראיו, מה באמת עומד מאחורי החגיגה של אראוחו והתרומה ההתקפית הנהדרת של קאנסלו.

וגם: הנייחים שעוזרים לקטאלונים לפרק מוקשים, החגיגה האדירה על ניוקאסל בניצוחו של ראפיניה, שמציג נתונים הזויים בליגת האלופות, לאמין ימאל לא יהיה מסי – אבל הוא יכול להיות התיקון לניימאר, לבנדובסקי ממשיך לשבור שיאים וגורם לתהות האם הוא או פראן טורס יצטרכו לעזוב בקיץ והרצף המשוגע שמחכה אחרי פגרת הנבחרות. האזנה נעימה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
