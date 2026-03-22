אין כמו בבית: קאמפ נואו שוב המבצר של בארסה

ברצלונה סגרה שבוע מושלם מבחינתה עם 2:7 ענק על ניוקאסל בדרך לרבע גמר ליגת האלופות ו-0:1 קטן וחשוב על ראיו וייקאנו בדרך לשמירה על הפסגה עם היציאה לפגרה. אורי רייך, עמית לוינטל ומוטל’ה רפלד מסכמים בפודקאסט ברצלונה את שני המשחקים.

מה בתפריט: מאזן הבית החריג של ברצלונה העונה, רצף הכיבושים המטורף תחת פליק בכלל ובליגה בפרט, הנתונים שמעידים איזו החתמת בינגו הוא ז’ואן גרסיה, חוליית ההגנה בה כמעט אף אחד לא נמצא במקום “הטבעי” שלו וסידרה ניצחון על ראיו, מה באמת עומד מאחורי החגיגה של אראוחו והתרומה ההתקפית הנהדרת של קאנסלו.

וגם: הנייחים שעוזרים לקטאלונים לפרק מוקשים, החגיגה האדירה על ניוקאסל בניצוחו של ראפיניה, שמציג נתונים הזויים בליגת האלופות, לאמין ימאל לא יהיה מסי – אבל הוא יכול להיות התיקון לניימאר, לבנדובסקי ממשיך לשבור שיאים וגורם לתהות האם הוא או פראן טורס יצטרכו לעזוב בקיץ והרצף המשוגע שמחכה אחרי פגרת הנבחרות. האזנה נעימה