"הופעה גרועה, לארסנל וארטטה לא היו תשובות"

גמר גביע הליגה הפגיש בין שתי הקבוצות שנלחמות באליפות הפרמייר ליג. ארסנל ומנצ’סטר סיטי נלחמו היום באצטדיון וומבלי על התואר הראשון של העונה, והתכולים יצאו עם ידם על העליונה לאחר ניצחון 0:2 מצמד של ניקו אוריילי.

בתקשורת המקומית לא חסכו בביקורת על ארסנל. איאן רייט אמר לאחר המשחק: “לא היו לנו קשרים, יהיה מעניין לראות את המספרים של זובימנדי, אני לא חושב שהוא החזיק בכדור, לא הצלחנו להגיע אליו כדי לגרום לקבוצה שלנו לשחק, לא הצלחנו לצאת. הכל פשוט נפל בתוכנו. הטעות של השוער העבירה להם קצת את הקופה. זו הופעה מאוד מאכזבת”.

ב’סקיי ספורט’ כתבו בסיום: "לקאי האברץ הייתה הזדמנות מוקדם מאוד במשחק. חוץ מזה, סיטי הייתה דומיננטית. היה להם רגע שבו הם התחילו להתקשות, אבל ברגע שהם עברו את זה, הם השתלטו על המשחק. סיטי הייתה ללא ספק הקבוצה הטובה יותר. לארסנל לא הייתה תשובה. הם התגעגעו לאודגור, לא לאזה, לא הייתה להם גיבוש אמיתי, לא היה להם קצב בחלק הקדמי. נדהמתי שמרטינלי לא נכנס מוקדם יותר”.

קאי האברץ נעצר, היה יכול להכריע מוקדם (רויטרס)

אין ספק שזו מכה מורלית קשה עבור ארטטה ושחקניו, אך למזלם הם יוצאים כעת לפגרת נבחרות, שעשויה להשכיח את ההפסד הכואב לשחקניו של פפ גווארדיולה. לאחר הפגרה התותחנים ימשיכו להילחם על שאר התארים, בידיעה שחלום התואר המרובע כבר לא קיים.