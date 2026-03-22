יום ראשון, 22.03.2026 שעה 22:56
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"הופעה גרועה, לארסנל וארטטה לא היו תשובות"

באנגליה לא חסכו בביקורת כלפי התותחנים לאחר ההפסד 2:0 בגמר: "סיטי הייתה ללא ספק הטובה יותר, הופעה מאוד מאכזבת". וגם: אילו שחקנים במוקד האש?

|
אכזבה בארסנל (רויטרס)

גמר גביע הליגה הפגיש בין שתי הקבוצות שנלחמות באליפות הפרמייר ליג. ארסנל ומנצ’סטר סיטי נלחמו היום באצטדיון וומבלי על התואר הראשון של העונה, והתכולים יצאו עם ידם על העליונה לאחר ניצחון 0:2 מצמד של ניקו אוריילי.

בתקשורת המקומית לא חסכו בביקורת על ארסנל. איאן רייט אמר לאחר המשחק: “לא היו לנו קשרים, יהיה מעניין לראות את המספרים של זובימנדי, אני לא חושב שהוא החזיק בכדור, לא הצלחנו להגיע אליו כדי לגרום לקבוצה שלנו לשחק, לא הצלחנו לצאת. הכל פשוט נפל בתוכנו. הטעות של השוער העבירה להם קצת את הקופה. זו הופעה מאוד מאכזבת”.

ב’סקיי ספורט’ כתבו בסיום: "לקאי האברץ הייתה הזדמנות מוקדם מאוד במשחק. חוץ מזה, סיטי הייתה דומיננטית. היה להם רגע שבו הם התחילו להתקשות, אבל ברגע שהם עברו את זה, הם השתלטו על המשחק. סיטי הייתה ללא ספק הקבוצה הטובה יותר. לארסנל לא הייתה תשובה. הם התגעגעו לאודגור, לא לאזה, לא הייתה להם גיבוש אמיתי, לא היה להם קצב בחלק הקדמי. נדהמתי שמרטינלי לא נכנס מוקדם יותר”.

קאי האברץ נעצר, היה יכול להכריע מוקדם (רויטרס)

אין ספק שזו מכה מורלית קשה עבור ארטטה ושחקניו, אך למזלם הם יוצאים כעת לפגרת נבחרות, שעשויה להשכיח את ההפסד הכואב לשחקניו של פפ גווארדיולה. לאחר הפגרה התותחנים ימשיכו להילחם על שאר התארים, בידיעה שחלום התואר המרובע כבר לא קיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
