יום שלישי, 24.03.2026 שעה 19:30
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
6617-5030אוניון סן ז'ילואז1
6336-5930קלאב ברוז'2
5735-4730סט. טרוידן3
4543-4930גנט4
4537-3930מכלן5
4439-4330אנדרלכט6
4247-4630גנק7
4035-2730סטנדרד ליאז'8
3940-3630ווסטרלו9
3532-3130אנטוורפן10
3442-3830שרלרואה11
3443-3230לובן12
3247-3830זולטה וורחם13
3147-3930סרקל ברוז'14
3137-3030לובייר15
1951-2430דנדר16

הקיזוז והפלייאוף: הדרך של ענאן חלאילי לאליפות

לאחר סיום העונה הסדירה, סן ז'ילואז "תאבד" חצי מהנקודות וההפרש מקלאב ברוז' יירד משלוש נקודות לנקודה בלבד. השיטה, הקרב הצמוד ושובר השוויון

ענאן חלאילי (IMAGO)
אחד הלגיונרים הבכירים בכדורגל הישראלי, ענאן חלאילי, ייכנס כעת ליישורת האחרונה בליגה הבלגית עם אוניון סן ז’ילואז: העונה הסדירה הסתיימה, וכעת יתקיים הפלייאוף העליון שבסופו יקווה הישראלי לזכות באליפות שנייה ברציפות עם הקבוצה.

חלאילי הפך לאחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה וזו ככל הנראה תהיה העונה האחרונה שלו במדיה, כשניוקאסל, בנפיקה, ספורטינג וקבוצות גדולות נוספות עוקבות אחריות. הוא ינסה להיפרד מסן ז’ילואז עם טעם מתוק של אליפות, ורגע לפני הישורת האחרונה זה הזמן לדבר על הדרך שלו לצלחת.

שיטת הקיזוז בפעם האחרונה, קרב אליפות צמוד בדרך

שיטת הקיזוז הידועה לשמצה תתקיים העונה בפעם האחרונה, זאת לפני שינוי הפורמט שמתוכנן בעונת 2026/27. השיטה שנועדה לייצר דרמה ספגה ביקורת רבה לאורך השנים, וכעת תסיים את דרכה גם בבלגיה אחרי העונה. במסגרת הקיזוז, הנקודות של קבוצה עם כמות נקודות אי-זוגית יעוגלו למעלה. כך, אם לקבוצה יש 63 נקודות, והחצי הוא 31.5, היא תתחיל עם 32 נקודות.

אחד החוקים שחשוב לדעת בפלייאוף הוא שובר השוויון. במקרה של שוויון נקודות בסיום הפלייאוף, הקבוצה שנקודותיה לא עוגלו כלפי מעלה בחלוקת הנקודות ב-2 תדורג גבוה יותר. אם שתי הקבוצות במצב זהה, המיקום בעונה הסדירה הוא הקובע.

עבור חלאילי וחבריו הדבר לא צפוי להשפיע. הם מגיעים ב”נחיתות” בפלייאוף עם כמות נקודות זוגית שלא עוגלה למעלה, ומאחר וסיימו בפסגת הטבלה את העונה הסדירה ינצחו בכל שובר שוויון.

המצב בטבלת הפלייאוף העליון

1. סן ז’ילואז – 33 נקודות.
2. קלאב ברוז’ – 32 נקודות.
3. סט. טרוידן – 29 נקודות.
4. גנט – 23 נקודות.
5. מכלן – 23 נקודות.
6. אנדרלכט – 22 נקודות.

סדר המשחקים ומאבק האליפות

בדומה לנהוג בישראל, שלב הפלייאוף יכלול 10 משחקים, כשכל קבוצה תארח ותתארח אצל כל יריבה. סן ז’ילואז וחלאילי יפתחו את הפלייאוף עם נקודה מעל קלאב ברוז’ וארבע נקודות מעל סט. טרוידן.

האלופה והמוליכה מגיעה בכושר טוב לשלב הפלייאוף, כשהיא ניצחה ארבעה מחמשת המשחקים האחרונים, כולל 1:3 מול יריבתה למאבק האליפות סט. טרוידן במחזור הנעילה של העונה, והיא תקווה להמשיך בקצב.

קלאב ברוז’ סיימה גם היא ברגל ימין עם 1:4 מול מכלן ונמצאת בתקופה נהדרת שכללה שישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים בליגה. במקביל היא גם פגשה את אתלטיקו מדריד בליגת האלופות והקשתה על הספרדים.

בנוגע לסט. טרוידן, היא חוותה ירידה ביכולת לאחרונה. ההפסד לסן ז’ילואז במחזור הנעילה הצטרף להפסדים לאנטוורפן וגנק בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים, ואם היא תרצה להיאבק על התואר עד הסוף יידרש שינוי משמעותי.

חלאילי יצטרך להביא לידי ביטוי את הניסיון שצבר בליגה הבלגית בניסיון לזכות בפעם השנייה ברציפות באליפות. זו ההזדמנות שלו לסיים בטעם מתוק בדרך למעבר הגדול, כשסן ז’ילואז פייבוריטית במאבק האליפות.

