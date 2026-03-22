יום ראשון, 22.03.2026 שעה 20:49
ספורט אחר  >> טניס

סינר טייל לסיבוב ה-3 והשווה שיא של ג'וקוביץ'

המדורג 2 בעולם גבר 3:6, 3:6 על דז'ומהור במיאמי, רשם מערכה 24 ברציפות ללא הפסד בטורנירי מאסטרס והשווה את הישגו של הסרבי. בסיבוב הבא: מוטה.

יאניק סינר מכה מכת פור-הנד (רויטרס)
יאניק סינר ממשיך להוכיח שהוא נמצא בכושר שיא ושהוא הכוח העולה המשמעותי ביותר בעולם הטניס כיום. אחרי שזכה בתואר היוקרתי באינדיאן וולס, המדורג שני בעולם פתח את דרכו בטורניר המאסטרס 1000 במיאמי ברגל ימין, כאשר גבר הלילה בקלות 3:6, 3:6 על דאמיר דז'ומהור הבוסני. הניצחון, שהושג תוך שעה ועשר דקות בלבד באצטדיון הארד רוק, העניק לאיטלקי את הכרטיס לסיבוב השלישי והאריך את רצף הניצחונות המרשים שלו מפתיחת העונה למאזן של 14 ניצחונות מול שני הפסדים בלבד. סינר, שנעדר מהטורניר במיאמי בשנה שעברה בעקבות השעייתו בפרשת הקלוסטבול, הראה שהחזרה לפלורידה עושה לו רק טוב.

מעבר לניצחון החלק, סינר רשם ציון דרך היסטורי מדהים. האיטלקי השלים זכייה ב-24 מערכות רצופות בטורנירי מאסטרס 1000, רצף שהחל עוד בזכייתו בטורניר פריז ונמשך לאורך כל הטורניר בקליפורניה. בכך, הוא השווה את שיאו של נובאק ג'וקוביץ' למספר המערכות הרצופות הגבוה ביותר אי פעם ברמת המאסטרס. כעת, סינר שניצח 12 משחקי מאסטרס רצופים ללא שמיטת מערכה, ינסה לשבור את השיא הבלעדי של הסרבי בסיבוב הבא. במקביל, הוא מכוון למטרה גדולה לא פחות: להפוך לטניסאי הראשון מאז רוג'ר פדרר ב-2017 שמשלים את "דאבל הסאנשיין" - זכייה באינדיאן וולס ובמיאמי באותה עונה.

השליטה של סינר מול דז'ומהור באה לידי ביטוי היטב בסטטיסטיקה ועל המגרש. כשהוא לבוש בחולצת פולו ורודה ונעליים תואמות, האיטלקי הגיש ב-64 אחוזים בהגשה הראשונה, זכה ב-90 אחוזים מהנקודות כשהכניס אותה, וירה תשעה אייסים לעומת שתי שגיאות כפולות בלבד. המערכה הראשונה הסתיימה תוך 34 דקות, כאשר במהלכה הציל סינר את נקודת השבירה היחידה שעמד מולה במשחק כולו, וניצח בשבע מתוך תשע העליות שלו לרשת. בשנייה, סינר שבר מוקדם וטס ליתרון כדי להבטיח את הניצחון. במהלך המערכה השנייה נרשמה תקרית קלה כאשר שופט הכיסא נאלץ לעצור את ההתמודדות ולשלוח איש צוות ליציע כדי להזהיר אוהד שצעק במהלך הנקודות, אך האירוע לא הוציא את סינר מריכוז.

בסיום ההתמודדות, סינר התייחס לניצחון ולהבדלים בין הטורנירים: "משחקי סיבוב ראשון הם אף פעם לא קלים, במיוחד כשלא היה לי הרבה זמן להתרגל לתנאים. ירד הרבה גשם בימים האחרונים אז בקושי התאמנו. התנאים שונים מאוד מאינדיאן וולס, המשטח פחות קופצני. התחלתי עם שבירה מוקדמת וניסיתי להיות אגרסיבי. משחק המעבר הוא חלק שמאוד ניסינו לשפר, ולמרות שעשיתי קצת טעויות לא מחויבות, אני מאוד שמח על ההופעה שלי".

למרות הדומיננטיות שלו ושל קרלוס אלקראס בסבב לאחרונה, שחלקו את תוארי הגראנד סלאם האחרונים מאז הזכייה של ג'וקוביץ' באליפות ארצות הברית ב-2023, סינר סירב להסתנוור: "יש הרבה שחקנים מצוינים בסבב. הפער הוא לא כזה גדול, ואנחנו חייבים להיות מאוד זהירים ולהמשיך להשתפר. אני מתרכז בעצמי, יש לי עוד הרבה תחומים לשפר ויש לי צוות נהדר שעוזר לי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי". דבריו מקבלים משנה תוקף לאור הצהרותיו האחרונות של הולגר רונה, שטען כי הוא מאמין ביכולתו לקרוא תיגר על ההגמוניה של האיטלקי, וכן לאחר המשחק הצמוד שחווה סינר לאחרונה מול הכישרון הברזילאי העולה, ז'ואאו פונסקה.

בסיבוב השלישי, סינר יפגוש את קורנטן מוטה הצרפתי המדורג 30 בטורניר, שניצח בשלוש מערכות את תומאש מאחאצ' הצ'כי. בתוך כך, נרשמה הפתעה בטורניר כאשר בן שלטון האמריקאי, המדורג שמיני, הודח מוקדם לאחר הפסד בשלוש מערכות לאלכסנדר שבצ'נקו הקזחי (7:6, 6:7, 6:3). שבצ'נקו, שרשם את הניצחון השלישי בקריירה שלו על שחקן טופ 10, יתמודד בסיבוב הבא מול אוגו הומבר.

