ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

מנשה הרמן, איש הכדורסל, הלך לעולמו בגיל 81

איש הכדורסל הוותיק ששימש בלא מעט תפקידים, ביניהם שופט, משקיף ומבקר, נפטר. הרמן ז"ל הקים את מוזיאון איגוד הכדורסל עם מאות פריטים היסטוריים

מנשה הרמן (יונתן גינזבורג)
מנשה הרמן (יונתן גינזבורג)

מנשה הרמן, איש הכדורסל הוותיק ששימש בלא מעט תפקידים ובין היתר גם הקים את מוזיאון איגוד הכדורסל על גג האיגוד, הלך לעולמו בגיל 81.

כאמור, הרמן ז”ל ליקט מאות פריטים כל השנים והקים מוזיאון בחדר על גג האיגוד – גופיות, מכתבים היסטוריים, נעליים, קטעי עיתונות, ספרים, כאשר גם השחקנים הביאו לו גם פרטים. הרמן ז”ל, שהקים את המוזיאון, חשוב לציין אסף את הפרטים ביסודיות ובאחריות רבה.

מנשה הרמן (יונתן גינזבורג)מנשה הרמן (יונתן גינזבורג)

“איש כדורסל שאהב את המשחק”

מהאיגוד נמסר: “איגוד הכדורסל מרכין ראש על לכתו בטרם עת של מנשה הרמן. הרמן, איש כדורסל שאהב את המשחק, שימש בעבר כשופט בינלאומי, משקיף בינלאומי מטעם פיב"א, מבקר מטעם איגוד שופטים וחבר הוועדה המקצועית”.

מנשה הרמן (יונתן גינזבורג)מנשה הרמן (יונתן גינזבורג)

“בשנים האחרונות הקים את מוזיאון איגוד הכדורסל והיה משקיף מטעם האיגוד במשחקים. יהי זכרו ברוך”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
