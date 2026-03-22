מנשה הרמן, איש הכדורסל, הלך לעולמו בגיל 81

מנשה הרמן, איש הכדורסל הוותיק ששימש בלא מעט תפקידים ובין היתר גם הקים את מוזיאון איגוד הכדורסל על גג האיגוד, הלך לעולמו בגיל 81.

כאמור, הרמן ז”ל ליקט מאות פריטים כל השנים והקים מוזיאון בחדר על גג האיגוד – גופיות, מכתבים היסטוריים, נעליים, קטעי עיתונות, ספרים, כאשר גם השחקנים הביאו לו גם פרטים. הרמן ז”ל, שהקים את המוזיאון, חשוב לציין אסף את הפרטים ביסודיות ובאחריות רבה.

מנשה הרמן (יונתן גינזבורג)

“איש כדורסל שאהב את המשחק”

מהאיגוד נמסר: “איגוד הכדורסל מרכין ראש על לכתו בטרם עת של מנשה הרמן. הרמן, איש כדורסל שאהב את המשחק, שימש בעבר כשופט בינלאומי, משקיף בינלאומי מטעם פיב"א, מבקר מטעם איגוד שופטים וחבר הוועדה המקצועית”.

“בשנים האחרונות הקים את מוזיאון איגוד הכדורסל והיה משקיף מטעם האיגוד במשחקים. יהי זכרו ברוך”.