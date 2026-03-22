ניקו אוריילי כבש יותר שערים מהולאנד ב-2026

מנצ’סטר סיטי הייתה בתקופה לא פשוטה, אך היא התאוששה, ובענק. הסיטיזנס זכו הערב (ראשון) בגביע הליגה עם 0:2 גדול מול ארסנל, והתאוששו לאחר ההדחה מול ריאל מדריד בליגת האלופות.

מי שהיה גיבור המשחק ללא ספק הוא ניקו אוריילי. השחקן בכלל מתופקד כמגן, אבל החופש שהוא מקבל מפפ גווארדיולה הוכיח את עצמו שוב עם צמד אדיר, כשהוא עבר את ארלינג הולאנד בשערים בכל המסגרות ב-2026 עם שישה כיבושים מול חמישה של החלוץ.

“זה פשוט מדהים מניקו אוריילי”, נכתב ב-BBC. “הוא מגן שמאלי, אין לו זכות להיות כל כך מקדימה, אבל סיטי לוקחת סיכונים. הוא שלט בנגיחה ושלח אותה ישר לפינה. לשוער לא היה שום סיכוי”.

ניקו אוריילי בטירוף, סיטי לוקחת סיכונים (רויטרס)

בגיל 21 ויום, אוריילי שחגג אמש יום הולדת הפך לשחקן השלישי בצעירותו שכבש צמד בגמר גביע הליגה. מעליו נמצאים ויין רוני ב-2006 (בגיל 20 ו-125 ימים עבור מנצ’סטר יונייטד) ורוני וילן ב-1982 (בגיל 20 ו-169 ימים עבור ליברפול).

החשיבות עבור גווארדיולה והתגובות בתקשורת

מי שהיה במוקד הערב הוא פפ גווארדיולה. עם ניצחון בודד בחמשת המשחקים האחרונים וביקורת רבה שהופנתה כלפיו, הזכייה הפכה לרגע משמעותי. “פפ גווארדיולה רץ לאורך הקווים”, סיפרו ב-BBC. “אפשר לראות כמה זה משמעותי בשבילו, סיטי פירקה את ארסנל לחתיכות”.

פפ גווארדיולה, "אפשר לראות כמה זה משמעותי בשבילו" (IMAGO)

באת’לטיק פירגנו למנצ’סטר סיטי על ההחלטה לא לרדת אחורה אחרי שער היתרון, שהובילו לשער שני בתוך 4 דקות: “הביטחון זורם להם בוורידים. היה ניתן לחשוב שאחרי השער הראשון הם ירדו אחורה ויתנו לארסנל את הכדור, אבל השחקנים של גווארדיולה המשיכו בדיוק מאיפה שסיימו עם הגול. התנהלות יוצאת מן הכלל של סיטי”.