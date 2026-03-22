יום ראשון, 22.03.2026 שעה 22:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

דני קרבחאל וברהים בהרכב ריאל מדריד לדרבי

המגן יחזור ל-11 של ארבלואה נגד אתלטיקו מדריד ב-22:00 (חי בערוץ ONE), גם פיטארץ' ולונין בפנים. דיאס יעלה בחוד, אמבפה בספסל. אלברס פותח מנגד

|
דני קרבחאל (IMAGO)
במסגרת הליגה הספרדית המפגש הזה קורה פעמיים בעונה, כשהערב (ראשון) ב-22:00, הוא יהפוך ללוהט וחשוב מתמיד.ריאל מדריד מארחת את אתלטיקו מדריד לדרבי הגדול של בירת ספרד במסגרת המחזור ה-29, למשחק אדיר בסנטיאגו ברנבאו עם משמעות עצומה הרבה יותר מהכבוד על העיר.

הרכב ריאל מדריד: אנדריי לונין, דני קרבחאל, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, פראן גארסיה, פדריקו ואלוורדה, טיאגו פיטארץ’, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, ויניסיוס וברהים דיאס.

הרכב אתלטיקו מדריד: חואן מוסו, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, דויד האנצקו, מתיאו רוג’רי, קוקה, ג’וני קרדוסו, ג’וליאנו סימאונה, אדמולה לוקמן, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס.

הבלאנקוס כבר זמן מה מנסים לשכנע שהמשבר מאחוריהם, כשאלברו ארבלואה עושה רושם כי הוא בינתיים יכול להצעיד את הקבוצה למקומות הנכונים. העפלה לרבע גמר ליגת האלופות על חשבונה של מנצ’סטר סיטי, עוד קודם לכן הדחה של בנפיקה וניצחונות על אלצ’ה, סלטה ויגו וחטאפה בזירה המקומית – זה הרקורד המרשים איתו הלבנים הגיעו להתמודדות, במטרה להמשיך לרדוף אחרי ברצלונה.

מנגד, התוצאות של הקולצ’ונרוס, שמכוונים לשוב למקום השלישי, עשויות להטעות, אך גם הם מציגים יכולת טובה לאחרונה ונראה כי ישנה חדות מקסימלית ברגעי המאני טיים של העונה. הפסד 3:2 לטוטנהאם בגומלין שמינית גמר הצ’מפיונס לא מנע מהם העפלה, כמו גם הפסד 3:0 לברצלונה בגומלין חצי גמר הגביע, כשבתווך החבורה של דייגו סימאונה השיגה 2:3 על ריאל סוסיאדד ו-0:1 על חטאפה.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה בינואר, בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, אז הצד הלבן יצא עם ידו על העליונה בזכות 1:2. בסיבוב הראשון בלה ליגה, אי שם בחודש ספטמבר, זה נגמר עם 2:5 מהדהד לאתלטי לעיני הקהל במרטופוליטנו. באופן כללי, המאזן ההיסטורי עם ריאל שמחזיקה ב-124 ניצחונות לעומת 60 של הרוחיבלאנקוס, אך הלבנים לא גברו על סימאונה וחניכיו בליגה מאז 2022/23.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
