5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

7 אצטדיונים אושרו, הקבוצות במרוץ נגד הזמן

הליגות חוזרות, אך טרנר, המושבה, אשדוד ועוד לא אושרו לאירוח. הקבוצות שיצליחו לספק מיגון ראוי עד מועד המשחק שלהן יארחו בבית, אלו שלא - ינדדו

אצטדיון טוטו טרנר (מרטין גוטדאמק)
ההודעה שחיכינו לה הגיעה היום (ראשון) – הכדורגל הישראלי חוזר. ליגת העל תשוב לפעילות באופן רשמי לראשונה מאז המלחמה מול איראן וחיזבאללה ב-4.4 והיום גם פורסמו התאריכים המדויקים למחזור ה-25 וה-26 בליגת העל. 

בהודעה של מנהלת הליגות בכדורגל, שכללה את התאריכים, השעות והאצטדיונים לשני המחזורים הללו, כמה משחקים נרשמו עם “האצטדיון יימסר בהמשך”. 

הסיבה לכך היא שבינתיים ישנם 7 אצטדיונים בלבד שמאושרים לאירוח בליגת העל ובליגה הלאומית – סמי עופר, בלומפילד, טדי, מרים, רמת גן, שכונת התקווה ובת ים.

באצטדיונים הנוספים – טוטו טרנר, ה-י”א באשדוד, המושבה, לויטה, עפולה, בראל, הברפלד ודוחא, צריכים לעשות השלמה של מרחבים מוגנים תקינים כדי שפיקוד העורף יאשר לארח בהם. לחלקם יש כיום מרחב מוגן חלקי ולחלקם כלל לא.

אצטדיון המושבה (שחר גרוס)

קבוצה שתצליח להעמיד את התנאים הראויים באצטדיון שלה מבחינת מרחבים מוגנים עד למועד המשחק שלה תוכל לארח בבית. מי שלא תעשה זאת תיאלץ לארח באצטדיון אחר, כך שכעת הכדור נמצא אצל הקבוצות והעיריות.

מבחינת אנשי האצטדיונים, הם מודעים לכך שהם יאלצו לארח קבוצות נוספות מערים אחרות בשל המצב. מגרש שלא מאושר בכל מקרה על ידי פיקוד העורף הוא המגרש בעכו.

