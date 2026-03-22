הפתעה גדולה: 3:4 מטורף לאלאבס על סלטה ויגו

המחזור ה-29 בליגה הספרדית המשיך הערב (ראשון) כשלאחר הניצחון של ברצלונה מול ראיו, קיבלנו את אחד ממשחקי העונה כשאלאבס חזרה מפיגור 3:0 בדרך לניצחון סנסציוני עם 3:4 מול סלטה ויגו מהצמרת. בהמשך, בילבאו ובטיס יפגשו.

סלטה ויגו – אלאבס 4:3

אף אחד לא ציפה לטירוף הזה אותו האוהדים בבלאידוס לא ישכחו, אלא שלצערם הקבוצה שלהם לא הייתה בצד הנכון שלו ונותרה בהלם מוחלט.

המשחק התחיל כמו שהיה צפוי, כשפראן ז’וטגלה כבש צמד בדקות 19 ו-37, כשבין לבין הוא בישל להוגו אלברז (27’) והמארחת מהצמרת הובילה 0:3. אלא שאלאבס מהתחתית, שידעה שהפסד ישים אותה מתחת לקו האדום, החליטה שלא לוותר.

בדקה ה-45+3 טוני מרטינס צימק, ואז התחיל המהפך. אנחל פרז כבש את השני בדקה ה-50, מרטינס השלים צמד בדרך לשוויון בדקה ה-74, וארבע דקות לאחר מכן הגיע הרגע המיוחל: עבדרחמן רבאח השלים מהפך משוגע בדקה ה-78, העניק 3:4 לקבוצתו והיא שרדה עד הסיום עם התוצאה.

בזכות הניצחון, אלאבס השיגה שלוש נקודות יקרות לאחר שבעה משחקים בלי ניצחון ועלתה למקום ה-16 בטבלה. מנגד, סלטה ויגו התרחקה מבטיס, כשהיא במקום השישי בטבלה.