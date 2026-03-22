יום ראשון, 22.03.2026 שעה 20:11
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

הפתעה גדולה: 3:4 מטורף לאלאבס על סלטה ויגו

לאחר שבעה משחקים שבהם לא הצליחה לנצח וכשהיא יודעת שהפסד שם אותה מתחת לקו האדום, אלאבס חזרה מ-3:0 במשחק מדהים. סלטה נותרה בהלם. צפו בתקציר

אנחל פרז בטירוף (IMAGO)
אנחל פרז בטירוף (IMAGO)

המחזור ה-29 בליגה הספרדית המשיך הערב (ראשון) כשלאחר הניצחון של ברצלונה מול ראיו, קיבלנו את אחד ממשחקי העונה כשאלאבס חזרה מפיגור 3:0 בדרך לניצחון סנסציוני עם 3:4 מול סלטה ויגו מהצמרת. בהמשך, בילבאו ובטיס יפגשו.

סלטה ויגו – אלאבס 4:3

אף אחד לא ציפה לטירוף הזה אותו האוהדים בבלאידוס לא ישכחו, אלא שלצערם הקבוצה שלהם לא הייתה בצד הנכון שלו ונותרה בהלם מוחלט.

המשחק התחיל כמו שהיה צפוי, כשפראן ז’וטגלה כבש צמד בדקות 19 ו-37, כשבין לבין הוא בישל להוגו אלברז (27’) והמארחת מהצמרת הובילה 0:3. אלא שאלאבס מהתחתית, שידעה שהפסד ישים אותה מתחת לקו האדום, החליטה שלא לוותר.

אלאבס חוזרת מ-0:3 ל-4:3 משוגע על סלטה!

בדקה ה-45+3 טוני מרטינס צימק, ואז התחיל המהפך. אנחל פרז כבש את השני בדקה ה-50, מרטינס השלים צמד בדרך לשוויון בדקה ה-74, וארבע דקות לאחר מכן הגיע הרגע המיוחל: עבדרחמן רבאח השלים מהפך משוגע בדקה ה-78, העניק 3:4 לקבוצתו והיא שרדה עד הסיום עם התוצאה.

בזכות הניצחון, אלאבס השיגה שלוש נקודות יקרות לאחר שבעה משחקים בלי ניצחון ועלתה למקום ה-16 בטבלה. מנגד, סלטה ויגו התרחקה מבטיס, כשהיא במקום השישי בטבלה.

