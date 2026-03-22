5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל - חיפה בשני, ב"ש ובית"ר ישחקו בשבת

ליגת העל חוזרת: המפגש הגדול ב-6.4 ב-20:30, המוליכה מול פ"ת ב-4.4 ב-20:15, הסגנית ב-20:30 נגד טבריה. מכבי ת"א ב-5.4 ב-20:15 מול הפועל חיפה

שון גולדברג ופרנאן מאיימבו עולים לכדור (עמרי שטיין)
ההודעה שחיכינו לה הגיעה היום (ראשון) – הכדורגל בישראל חוזר. ליגת העל תשוב לפעילות באופן רשמי לראשונה מאז המלחמה מול איראן וחיזבאללה, וכעת פורסמו התאריכים המדויקים למחזור ה-25 וה-26 בליגת העל.

מחזור 25

יום שבת, 4.4
מכבי בני ריינה – הפועל ירושלים – 19:45 (אצטדיון יימסר בהמשך)
הפועל ק”ש – בני סכנין – 20:00 (אצטדיון מרים)
הפועל ב”ש – הפועל פ”ת – 20:15 (אצטדיון יימסר בהמשך)
בית”ר ירושלים – עירוני טבריה – 20:30 (אצטדיון טדי)

יום ראשון, 5.4
מ.ס אשדוד – מכבי נתניה – 19:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
הפועל חיפה – מכבי ת”א – 20:15 (אצטדיון סמי עופר)

יום שני, 6.4
הפועל ת”א – מכבי חיפה – 20:30 (אצטדיון בלומפילד)

ינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד גינון פיינגזיכט וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

מחזור 26

יום שבת, 11.4
עירוני טבריה – מ.ס אשדוד – 20:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
בני סכנין – מכבי בני ריינה – 20:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
מכבי נתניה – הפועל חיפה – 20:00 (אצטדיון מרים)
הפועל פ”ת – הפועל ת”א – 20:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
הפועל ירושלים – בית”ר ירושלים – 20:30 (אצטדיון טדי)

יום ראשון, 12.4
מכבי חיפה – עירוני ק”ש – 20:00 (אצטדיון סמי עופר)
מכבי ת”א – הפועל ב”ש – 20:30 (אצטדיון בלומפילד)

