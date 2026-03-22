הפועל - חיפה בשני, ב"ש ובית"ר ישחקו בשבת

ההודעה שחיכינו לה הגיעה היום (ראשון) – הכדורגל בישראל חוזר. ליגת העל תשוב לפעילות באופן רשמי לראשונה מאז המלחמה מול איראן וחיזבאללה, וכעת פורסמו התאריכים המדויקים למחזור ה-25 וה-26 בליגת העל.
מחזור 25
יום שבת, 4.4
מכבי בני ריינה – הפועל ירושלים – 19:45 (אצטדיון יימסר בהמשך)
הפועל ק”ש – בני סכנין – 20:00 (אצטדיון מרים)
הפועל ב”ש – הפועל פ”ת – 20:15 (אצטדיון יימסר בהמשך)
בית”ר ירושלים – עירוני טבריה – 20:30 (אצטדיון טדי)
יום ראשון, 5.4
מ.ס אשדוד – מכבי נתניה – 19:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
הפועל חיפה – מכבי ת”א – 20:15 (אצטדיון סמי עופר)
יום שני, 6.4
הפועל ת”א – מכבי חיפה – 20:30 (אצטדיון בלומפילד)
מחזור 26
יום שבת, 11.4
עירוני טבריה – מ.ס אשדוד – 20:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
בני סכנין – מכבי בני ריינה – 20:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
מכבי נתניה – הפועל חיפה – 20:00 (אצטדיון מרים)
הפועל פ”ת – הפועל ת”א – 20:00 (אצטדיון יימסר בהמשך)
הפועל ירושלים – בית”ר ירושלים – 20:30 (אצטדיון טדי)
יום ראשון, 12.4
מכבי חיפה – עירוני ק”ש – 20:00 (אצטדיון סמי עופר)
מכבי ת”א – הפועל ב”ש – 20:30 (אצטדיון בלומפילד)