כבר ביום שלישי: פורסם לוח המשחקים בלאומית

הבשורה שלא מעט חובבי כדורגל ציפו לה הגיעה היום (ראשון), כאשר הוכרז רשמית שהענף בישראל חוזר. ליגת העל תשוב לפעילות בתחילת אפריל (4.4), אבל הליגה הלאומית תתחדש לה הרבה לפני כן, וכבר ביום שלישי הקרוב, ב-24 במרץ ב-16:30 אחר הצהריים.

כבר יש סדר משחקים גם. ביום שלישי הקרוב ישוחקו שלושה משחקים, כאשר הפועל כפר סבא תפגוש את כפר שלם באצטדיון רמת גן, עד שיהיה ממ”ד תקין בכפר סבא. בנוסף, הפועל חדרה תשחק נגד קריית ים בנתניה עד שהמגרש בעפולה יאושר וכפר קאסם תפגוש את מכבי הרצליה בבת ים.

המטרה היא לשחק את משחקי הליגה הלאומית בשעות מוקדמות על מנת שלא להיכנס לחשכה, כאשר כמובן שהמשחקים לא צפויים להתקיים רק בימי שישי, זאת בעקבות כך שיש הרבה משחקים להשלים עד לסיום העונה, בגלל המלחמה בין ישראל לאיראן וחיזבאללה.

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)

יש לציין שחלק מהאצטדיונים בליגה הלאומית טרם אושרו לקיום משחקים ועל כן הם נרשמו בלוח המשחקים כ”יימסר בהמשך”, ולאחר השלמת הצבת ממ"דים יבילים ואישור/אי אישור פקע"ר יימסרו עדכונים בהתאם.

לוח המשחקים המלא

השלמות מחזור 25

הפועל כפ"ס - הפועל כפר שלם, שלישי (24.03) ב-16:30 (ר"ג)

הפועל חדרה - מ.ס. קרית ים, שלישי (24.03) ב-16:30 (מרים)

מ.ס. כפר קאסם - מכבי הרצליה, שלישי (24.03) ב-16:30 (בת ים)

מחזור 26

הפועל עירוני עפולה - בני יהודה ת"א, שישי (27.03) ב-15:00 (יימסר בהמשך)

הפועל נוף הגליל - מכבי יפו, שישי (27.03) ב-15:00 (יימסר בהמשך)

מ.ס קרית ים - הפועל עכו, שני (30.03) ב-16:30 (יימסר בהמשך)

מכבי הרצליה - הפועל חדרה, שני (30.03) ב-16:30 (מרים)

הפועל ראשל"צ - מ.ס כפר קאסם, שני (30.03) ב-16:30 (יימסר בהמשך)

עירוני מודיעין - הפועל כפ"ס, שני (30.03) ב-16:30 (בת ים)

הקדמה ממחזור 28

הפועל נוף הגליל - בני יהודה ת"א, שלישי (31.03) ב-16:30 (יימסר בהמשך)

מחזור 27

מכבי פ"ת - הפועל נוף הגליל, שישי (03.04) ב-15:00 (יימסר בהמשך)

מ.ס כפר קאסם - הפועל כפר שלם, שישי (03.04) ב-15:00 (בת ים)

בני יהודה ת"א - הפועל רעננה, שישי (03.04) ב-15:00 (שכונת התקווה)

הפועל ר"ג - הפועל כפ"ס, שישי (03.04) ב-15:00 (ר"ג)

מכבי יפו - מ.ס קרית ים, שישי (03.04) ב-15:00 (בלומפילד)

הפועל חדרה - הפועל ראשל"צ, שישי (03.04) ב-15:00 (יימסר בהמשך)

הפועל עירוני עפולה - עירוני מודיעין, שני (06.04) ב-17:00 (יימסר בהמשך)

הפועל עכו - מכבי הרצליה, שני (06.04) ב-17:00 (יימסר בהמשך)

השלמות מחזור 26 (07.04):

הפועל כפר שלם - הפועל ר"ג (שכונת התקווה)

הפועל רעננה - מכבי פ"ת (ר"ג)

מחזור 28

הפועל נוף הגליל - בני יהודה ת"א, שלישי (31.03) ב-16:30 (יימסר בהמשך)

הפועל רעננה - הפועל עירוני עפולה, שישי (10.04) ב-15:00 (ר"ג)

הפועל כפר שלם - הפועל חדרה, שישי (10.04) ב-15:00 (שכונת התקווה)

הפועל כפ"ס - מ.ס כפר קאסם, שישי (10.04) ב-15:00 (יימסר בהמשך)

מ.ס. קרית ים - מכבי פ"ת, שישי (10.04) ב-15:00 (יימסר בהמשך)

הפועל ראשל"צ - הפועל עכו, שישי (10.04) ב-15:00 (יימסר בהמשך)

מכבי הרצליה - מכבי יפו, שישי (10.04) ב-15:00 (מרים)

עירוני מודיעין - הפועל ר"ג, שישי (10.04) ב-15:00 (בת ים)

מחזור 29 (כל המשחקים ב-14.04)

הפועל חדרה - הפועל כפ"ס (יימסר בהמשך)

מ.ס כפר קאסם - הפועל ר"ג (בת ים)

מכבי יפו - הפועל ראשל"צ (בלומפילד)

מכבי פ"ת - מכבי הרצליה (יימסר בהמשך)

הפועל עכו - הפועל כפר שלם (יימסר בהמשך)

בני יהודה ת"א - מ.ס קרית ים (שכונת התקווה)

עירוני מודיעין - הפועל רעננה (ר"ג)

הפועל עירוני עפולה - הפועל נוף הגליל (יימסר בהמשך)

מחזור 30 (כל המשחקים ב-17.04)

הפועל כפר שלם - מכבי יפו (שכונת התקווה)

הפועל כפ"ס - הפועל עכו (יימסר בהמשך)

הפועל ר"ג - הפועל חדרה (ר"ג)

הפועל ראשל"צ - מכבי פ"ת (יימסר בהמשך)

מכבי הרצליה - בני יהודה ת"א (מרים)

מ.ס קרית ים - הפועל עירוני עפולה (יימסר בהמשך)

הפועל נוף הגליל - הפועל רעננה (יימסר בהמשך)

עירוני מודיעין - מ.ס כפר קאסם (בת ים)