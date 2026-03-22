כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
6022-5826פאריס סן-ז'רמן1
5924-5427לאנס2
4933-5326מארסיי3
4729-4127ליון4
4638-4727מונאקו5
4433-4026ליל6
4337-4326ראן7
3731-4026שטרסבורג8
3732-3827טולוז9
3741-3727לוריין10
3639-3427ברסט11
3237-2427אנז'ה12
2841-2926פ.צ. פאריס13
2732-2026לה האבר14
2752-3227ניס15
2236-2227אוקזר16
1742-2225נאנט17
1360-2526מץ18

מונאקו השלימה מהפך וניצחה 1:2 את ליון

האדומים לבנים לא מוותרים על מקום בליגת האלופות ונצמדו למארחת. שולץ כבש ראשון, אקליוצ׳ה ובלוגון הפכו. בגרמניה, מיינץ גברה 1:2 על פרנקפורט

שחקני מונאקו חוגגים (רויטרס)
רגעי המאני טיים של העונה כבר דופקים בדלת, ובליגות הבכירות ברחבי אירופה הקבוצות מגיעות ליישורת האחרונה. בצרפת, קיבלנו קרב מסקרן בסיומו מונאקו גברה 1:2 על ליון. בגרמניה, מיינץ ניצחה 1:2 דרמטי את פרנקפורט.

ליון – מונאקו 2:1

במשחק שהפגיש בין שתי קבוצות שמתחרות על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, המארחת עלתה ראשונה על הלוח עם שער של פאבל שולץ בדקה ה-42. אלא שהחצי השני היה שייך לאדומים לבנים, מגהנס אקליוצ׳ה איזן בדקה ה-62 וכעבור עשר דקות פלוריאן בלוגון השלים מהפך מהנקודה הלבנה. בדקה ה-89 ניקולאס טליאפיקו הורחק באדום ישיר בשורות המארחת. ליון במקום הרביעי המוביל למוקדמות הצ׳מפיונס, בעוד מונאקו במקום החמישי, נקודה אחת בלבד מתחת.

מיינץ – פרנקפורט 1:2

האורחת עוד חולמת על מקום באירופה בעונה הבאה, אך התרחקה מהחלום לאחר הפסד דרמטי. המארחת עלתה ליתרון מהיר בדקה השישית משער של פול נבל, אך פרנקפורט חזרה בדקה ה-20 משער של נתנאל בראון. נראה היה שהמשחק בדרך לחלוקת נקודות, אך בדקה ה-89 פול נבל השלים צמד וניצח למיינץ את המשחק.

