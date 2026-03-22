מונאקו השלימה מהפך וניצחה 1:2 את ליון

רגעי המאני טיים של העונה כבר דופקים בדלת, ובליגות הבכירות ברחבי אירופה הקבוצות מגיעות ליישורת האחרונה. בצרפת, קיבלנו קרב מסקרן בסיומו מונאקו גברה 1:2 על ליון. בגרמניה, מיינץ ניצחה 1:2 דרמטי את פרנקפורט.

ליון – מונאקו 2:1

במשחק שהפגיש בין שתי קבוצות שמתחרות על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, המארחת עלתה ראשונה על הלוח עם שער של פאבל שולץ בדקה ה-42. אלא שהחצי השני היה שייך לאדומים לבנים, מגהנס אקליוצ׳ה איזן בדקה ה-62 וכעבור עשר דקות פלוריאן בלוגון השלים מהפך מהנקודה הלבנה. בדקה ה-89 ניקולאס טליאפיקו הורחק באדום ישיר בשורות המארחת. ליון במקום הרביעי המוביל למוקדמות הצ׳מפיונס, בעוד מונאקו במקום החמישי, נקודה אחת בלבד מתחת.

מיינץ – פרנקפורט 1:2

האורחת עוד חולמת על מקום באירופה בעונה הבאה, אך התרחקה מהחלום לאחר הפסד דרמטי. המארחת עלתה ליתרון מהיר בדקה השישית משער של פול נבל, אך פרנקפורט חזרה בדקה ה-20 משער של נתנאל בראון. נראה היה שהמשחק בדרך לחלוקת נקודות, אך בדקה ה-89 פול נבל השלים צמד וניצח למיינץ את המשחק.