יום שני, 23.03.2026 שעה 00:15
6022-5826פאריס סן-ז'רמן1
5924-5427לאנס2
4935-5427מארסיי3
4729-4127ליון4
4734-4227ליל5
4638-4727מונאקו6
4437-4327ראן7
4033-4327שטרסבורג8
3732-3827טולוז9
3741-3727לוריין10
3639-3427ברסט11
3237-2427אנז'ה12
3143-3227פ.צ. פאריס13
2735-2227לה האבר14
2752-3227ניס15
2236-2227אוקזר16
1745-2426נאנט17
1460-2527מץ18

רוצה אירופה: 1:2 למונאקו על ליון אחרי מהפך

האורחת ממשיכה להיאבק על הצ'מפיונס ונצמדה למארחת ולמארסיי, שנכנעה 2:1 לליל. בגרמניה, מיינץ גברה 1:2 על פרנקפורט ושטוטגרט עם 2:5 על אוגסבורג

שחקני מונאקו חוגגים (רויטרס)
רגעי המאני טיים של העונה כבר דופקים בדלת, ובליגות הבכירות ברחבי אירופה הקבוצות מגיעות לישורת האחרונה. בצרפת, קיבלנו קרב מסקרן בסיומו מונאקו גברה 1:2 על ליון, כשבהמשך מארסיי הסתבכה ונכנעה 2:1 לליל. בגרמניה, מיינץ ניצחה עם 1:2 דרמטי על פרנקפורט, פרייבורג חזרה מפיגור לניצחון 1:2 מול סט. פאולי ושטוטגרט ניצחה בקלות 2:5 את אוגסבורג וחזרה למקום השלישי.

ליון – מונאקו 2:1

במשחק שהפגיש בין שתי קבוצות שמתחרות על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, המארחת עלתה ראשונה על הלוח עם שער של פאבל שולץ בדקה ה-42. אלא שהחצי השני היה שייך לאדומים לבנים, מגהנס אקליוצ׳ה איזן בדקה ה-62 וכעבור עשר דקות פלוריאן בלוגון השלים מהפך מהנקודה הלבנה. בדקה ה-89 ניקולאס טליאפיקו הורחק באדום ישיר בשורות המארחת. ליון במקום הרביעי המוביל למוקדמות הצ׳מפיונס, בעוד מונאקו במקום החמישי, נקודה אחת בלבד מתחת.

מארסיי – ליל 2:1

התכולים מעיר הנמל קיוו להשיג ניצחון שיקרב אותם לחבורה המובילה, אך במקום זאת הם רואים כיצד הקבוצות שמתחתיה סוגרות עליה בקרב על הכרטיס לליגת האלופות. המושאל מארסנל, אית’ן אנווארי, החליף בדקה ה-18 את מייסון גרינווד שנפצע לאחר עבירה ברוטאלית שעוררה מהומה גדולה, ו-25 דקות לאחר מכן הוא גם העלה את מארסיי ליתרון. ארבע דקות מפתיחת המחצית השנייה האורחת מצאה את השוויון מרגליו של תומאס מונייה, ולאחר מכן הוסיף בישול לאוליבייה ז’ירו הבלתי נגמר, שהעניק לה את הניצחון בדקה ה-86.

מיינץ – פרנקפורט 1:2

האורחת עוד חולמת על מקום באירופה בעונה הבאה, אך התרחקה מהחלום לאחר הפסד דרמטי. המארחת עלתה ליתרון מהיר בדקה השישית משער של פול נבל, אך פרנקפורט חזרה בדקה ה-20 משער של נתנאל בראון. נראה היה שהמשחק בדרך לחלוקת נקודות, אך בדקה ה-89 פול נבל השלים צמד וניצח למיינץ את המשחק.

אוגסבורג – שטוטגרט 5:2

האורחת המשיכה לחלום על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה לאחר שניצחה בקלילות את הקבוצה מהמקום העשירי. דניז אונדאב (12’), טיאגו תומאס (25’) וניקולאס גארטי (31’) כבשו כבר במחצית הראשונה. בחצי השני פביאן רידר צימק בדקה ה-57, אך דקה לאחר מכן אונדאב השלים צמד. אנטון קאדה בדקה ה-71 צימק את התוצאה ל-4:2, אך את תוצאת המשחק קבע ארמדין דמירוביץ’ בדקה ה-83.

סט. פאולי – פרייבורג 2:1

האורחת קיוותה לנצל את המעידה של פרנקפורט על מנת להיצמד אליה בקרב על המקומות לאירופה, וזה בדיוק מה שהיא עשתה, כשהראתה הרבה אופי, חזרה מפיגור מול יריבתה שנמצאת מתחת לקו האדום וניצחה את המשחק. דני סינאני כבש את הראשון עבור סט. פאולי ושלח את הקהל הביתי לחגיגות, אך איגור מטנוביץ’ הבקיע צמד גדול מול האקסית ונתן לפרייבורג שלוש נקודות חשובות בסיום.

תוצאות נוספות

פאריס – לה האבר 2:3
ראן – מץ 0:0
נאנט – שטרסבורג 3:2

