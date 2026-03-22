מרטינס ואוגריסה העבירו מסר: נשוב אחרי הנבחרת

בעירוני ק"ש מחכים לסיום הערות הציבור ל"קול הקורא" שהוציא משרד הספורט, שיסתיים ביום ראשון הבא ועד אז יוגשו הקריטריונים הסופיים עבור סיוע לקבוצות שנפגעו במלחמה. הקבוצה של איזי שרצקי, אולי הנפגעת העיקרית בכדורגל הישראלי, מקווה לקבל את התקציב שיסייע לה לשאת בנטל של מעבר הקבוצה למרכז.

ההערכה היא שלא יהיו הפתעות של הרגע האחרון ולמעשה הצדק ייעשה. בניגוד אולי למועדונים אחרים, בק"ש, שכבר מארחים מחוץ לאצטדיונם הביתי קרוב לשלוש שנים, בחרו שלא לפעול בצורה רועשת ובחרו לבצע את מאבקם בצורה מכובדת ושקטה.

במועדון לא יצאו בקרים ללילות בתלונות לאמצעי התקשורת כאשר הדבר נעשה בצורה סגורה, כשגם הבעלים איזי שרצקי, שאולי בימים אחרים היה בוחר לצאת לכלי התקשורת, ניהל את המאבק באמצעות המנכ"ל יוסי אדרי והסמנכ"ל עדי פרג', כאשר התמיכה הכלכלית, צפויה לסייע רבות למועדון.

שי ברדה (מרטין גוטדאמק)

ברדה ערך שיחות זום, מרטינס ואוגריסה ישובו?

בינתיים, גם במועדון קיבלו את הבשורה על חזרת הליגה, כשכזכור רק שלושה זרים (נמניה ליוביסבלייביץ', יאו אקה ועלי מוסה) נמצאים בישראל. פרננדו פאצ'קו נמצא בקפריסין במחנה הזרים ובמועדון ייצרו איתו קשר על-מנת לעדכן אותו בחזרה הרשמית לפעילות עם ציפייה שיחזור לישראל עד תחילת השבוע הבא.

כריסטיאן מרטינס שנמצא עם נבחרת פנמה ואדריאן אוגריסה שנמצא עם נבחרת פרו שוחחו עם ראשי המועדון ביומיים האחרונים והעבירו מסר שישובו לישראל לקראת חידוש משחקי הליגה, מיד עם סיום חלקם במסגרת הנבחרות. גם המאמן שי ברדה נמצא בקשר רציף עימם ואף ערך עימם שיחת זום לאחרונה.