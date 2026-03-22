יום ראשון, 22.03.2026 שעה 18:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א נחתה בקפריסין וערכה אימון עם כולם

שחקני האדומים ששמרו על כושר בישראל חברו לזרים שכבר נמצאים שם והתאמנו יחד לראשונה מאז המלחמה. במועדון ינסו לארגן משחק הכנה נגד קבוצה מקומית

שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)
שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב עשתה היום (ראשון) צעד משמעותי בדרך לחזרה לשגרה, כאשר השחקנים ששמרו על כושר בישראל נחתו בקפריסין והצטרפו לחבריהם שכבר נמצאים במחנה. מיד לאחר הנחיתה, הקבוצה ערכה אימון ראשון בסגל מאוחד לראשונה מאז הפסקת הליגה ומדובר בצעד מרשים וחסר תקדים מצד הבעלים אדמונד ספרא שהקדיש לך תקציב של מאות אלפי שקלים.

במועדון רואים חשיבות גדולה לאיחוד הסגל, אחרי תקופה בה השחקנים התאמנו בשתי זירות נפרדות ישראל וקפריסין. האימון הראשון התמקד בעיקר בהחזרת הקצב ובחיבור בין השחקנים, כאשר בהמשך צפויה העלאת עומסים כחלק מההכנה לחידוש המשחקים.

מי שלא נטלו חלק באימון הם שחקני הנבחרות אנדריאן קרייב, לויזוס לויזו וסתיו טוריאל, שנעדרים בשל נציגות בנבחרותיהם בינלאומיות. האדומים צפויים לשהות בקפריסין כעשרה ימים, כאשר במהלך התקופה ינסו במועדון לארגן לפחות משחק אימון אחד מול יריבה מקומית.

