הפועל ת"א נחתה בקפריסין וערכה אימון עם כולם

הפועל תל אביב עשתה היום (ראשון) צעד משמעותי בדרך לחזרה לשגרה, כאשר השחקנים ששמרו על כושר בישראל נחתו בקפריסין והצטרפו לחבריהם שכבר נמצאים במחנה. מיד לאחר הנחיתה, הקבוצה ערכה אימון ראשון בסגל מאוחד לראשונה מאז הפסקת הליגה ומדובר בצעד מרשים וחסר תקדים מצד הבעלים אדמונד ספרא שהקדיש לכך תקציב של מאות אלפי שקלים.

במועדון רואים חשיבות גדולה לאיחוד הסגל, אחרי תקופה בה השחקנים התאמנו בשתי זירות נפרדות ישראל וקפריסין. האימון הראשון התמקד בעיקר בהחזרת הקצב ובחיבור בין השחקנים, כאשר בהמשך צפויה העלאת עומסים כחלק מההכנה לחידוש המשחקים.

מי שלא נטלו חלק באימון הם שחקני הנבחרות אנדריאן קרייב, לויזוס לויזו וסתיו טוריאל, שנעדרים בשל נציגות בנבחרותיהם בינלאומיות. האדומים צפויים לשהות בקפריסין כעשרה ימים, כאשר במהלך התקופה ינסו במועדון לארגן לפחות משחק אימון אחד מול יריבה מקומית.