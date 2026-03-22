רז הרשקו: זו לא עוד מדליה עבורי, רגע של גאווה

אין ספק בכלל שרז הרשקו היא מהספורטאים הכי גדולים שיש למדינה שלנו, כשברזומה שלה כבר לא מעט מדליות והישגים אדירים. היא הוסיפה עוד וי לקריירה המרשימה שלה היום (ראשון), כשקטפה מדליית זהב בגראנד סלאם טביליסי.

שני הרשקו: “”ש בי גאווה גדולה מהזכייה של רז במדליית הזהב היוקרתית בטביליסי, ולנבחרת שלנו שמשמיעה את התקווה בפעם השלישית בתקופה שכל כך חשובה לנו כישראלים. רז מראה מחויבות יוצאת דופן ועבודה קשה, עם חזרה ברורה לכושר וליכולת גבוהה שעוד תלך ותשתפר”.

עוד מהמאמן: “נמשיך קדימה עם הרבה גאווה וציונות, בצניעות ובנחישות. תודה גדולה לצוות המאמנים, לאיגוד הג׳ודו ולעומד בראשו, משה פונטי, וכמובן לצה”ל ולכוחות הביטחון שבזכותם אנחנו יכולים להמשיך להתחרות, לייצג ולהביא גאווה למדינה”.

רז הרשקו (איגוד הג'ודו)

רז הרשקו: “לא עוד מדליה עבורי”

רז הרשקו: “אני מאוד גאה בזכייה הזו, במיוחד בימים כאלה. עבורי זו לא עוד מדליה. זו שליחות לייצג את מדינת ישראל על הבמה הזו. להילחם על המזרן עם הדגל על החזה ולשמוע את ההמנון מתנגן, זה רגע של גאווה וכבוד שקשה להסביר במילים”.

לסיכום: “אני רוצה להודות מכל הלב לצוות המקצועי שמלווה אותי יום-יום, לשני הרשקו המאמן הראשי, לעידו בר שליווה אותי לאורך כל היום, לצ׳ארלס צבאנה, אלן שמידט וגולן פולק ולשאר הצוות ולכל מי שתומך בי מאחורי הקלעים. אני מקדישה את המדליה הזו לזכרו של יונתן גוטין ז״ל ולמען משפחתו היקרה. ולסבתא שלי, שהיום הוא יום השנה שלה, אני נושאת אותך איתי בכל צעד, בכל קרב ובכל ניצחון. וזה מוקדש לכל עם ישראל״.