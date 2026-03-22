יום ראשון, 22.03.2026 שעה 18:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

פלקושצ'נקו שב להתאמן, נתניה תקיים משחקי אימון

הקשר החלים וערך אימון כמעט מלא לראשונה מזה מספר שבועות, גם בילו חזר. היהלומים יפגשו השבוע את טבריה ורמה"ש. וגם: היוזמה המבורכת של האוהדים

|
מקסים פלקושצ'נקו (חגי מיכאלי)
מקסים פלקושצ'נקו (חגי מיכאלי)

במכבי נתניה ניצלו את הפגרה הארוכה כדי לערוך משחקי אימון בהם ידם יצאה על העליונה בשלושת המפגשים מול מכבי הרצליה, הפועל רמת גן והפועל ירושלים, אך גם כדי  לאושש את הפצועים.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקשר מקסים פלקושצ'נקו, שחזר לאימונים מלאים ויעמוד לרשות המאמן רוני לוי בשבת הבאה. גם עוז בילו חזר להתאמן בצורה מלאה ועשוי לקחת חלק במשחק האימון ביום שלישי באבן יהודה מול עירוני טבריה.

נתניה, תפגוש גם ביום שישי באיצטדיון ברמה"ש את הקבוצה המקומית מליגה א', כאשר מי שעדיין עורכים אימונים חלקיים הם השוער עומר ניראון, שסובל גם מכאבים בכתף, כאשר גם רותם קלר ויובל שדה עדיין לא כשירים לחלוטין.

שחקני מכבי נתניה (חגשחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

בינתיים, שחקני הקבוצה יובל שדה ומקסים פלקושצ׳נקו ערכו שיחת זום עם חניכי פנימיית נווה הדר ובשיחה שיתפו השחקנים על האימונים בצל המלחמה, על ההתמודדות האישית של כל אחד והקשיבו לילדים ששיתפו גם הם איך עוברת עליהן התקופה ומה עוזר להתמודד. שדה ופלקושצ'נקו העבירו מסר לילדים: "בתקופה כזו חשוב להישאר ביחד, להמשיך ולעשות מה שאוהבים והכי חשוב להישמע להוראות ולשמור על עצמינו".

גם ארגון האוהדים VATOS LOCOS, יצא ביוזמה מבורכת של מסע התרמות מיוחד כדי לשמח את החיילים הנמצאים בגבול הצפון, בין השאר בהנעמת זמנם, עריכת ארוחות ואווירה. במועדון פתחו קישור פייבוקס לתרומות וביקשו מהאוהדים לתרום או לקשר לתורמים שיכולים לסייע. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */