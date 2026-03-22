פלקושצ'נקו שב להתאמן, נתניה תקיים משחקי אימון

במכבי נתניה ניצלו את הפגרה הארוכה כדי לערוך משחקי אימון בהם ידם יצאה על העליונה בשלושת המפגשים מול מכבי הרצליה, הפועל רמת גן והפועל ירושלים, אך גם כדי לאושש את הפצועים.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של הקשר מקסים פלקושצ'נקו, שחזר לאימונים מלאים ויעמוד לרשות המאמן רוני לוי בשבת הבאה. גם עוז בילו חזר להתאמן בצורה מלאה ועשוי לקחת חלק במשחק האימון ביום שלישי באבן יהודה מול עירוני טבריה.

נתניה, תפגוש גם ביום שישי באיצטדיון ברמה"ש את הקבוצה המקומית מליגה א', כאשר מי שעדיין עורכים אימונים חלקיים הם השוער עומר ניראון, שסובל גם מכאבים בכתף, כאשר גם רותם קלר ויובל שדה עדיין לא כשירים לחלוטין.

שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

בינתיים, שחקני הקבוצה יובל שדה ומקסים פלקושצ׳נקו ערכו שיחת זום עם חניכי פנימיית נווה הדר ובשיחה שיתפו השחקנים על האימונים בצל המלחמה, על ההתמודדות האישית של כל אחד והקשיבו לילדים ששיתפו גם הם איך עוברת עליהן התקופה ומה עוזר להתמודד. שדה ופלקושצ'נקו העבירו מסר לילדים: "בתקופה כזו חשוב להישאר ביחד, להמשיך ולעשות מה שאוהבים והכי חשוב להישמע להוראות ולשמור על עצמינו".

גם ארגון האוהדים VATOS LOCOS, יצא ביוזמה מבורכת של מסע התרמות מיוחד כדי לשמח את החיילים הנמצאים בגבול הצפון, בין השאר בהנעמת זמנם, עריכת ארוחות ואווירה. במועדון פתחו קישור פייבוקס לתרומות וביקשו מהאוהדים לתרום או לקשר לתורמים שיכולים לסייע.