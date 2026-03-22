יום ראשון, 22.03.2026 שעה 18:29
ליגה ספרדית

"למרות שסבלנו יותר ממה שרצינו, הצלחנו לנצח"

ז'ואן גארסיה נשם לרווחה לאחר ה-0:1 מול ראיו, שבו הצטיין: "לא היינו ברמה שאנחנו רגילים". בספרד היללו: "המושיע של ברצלונה סיפק עצירות מבריקות"

ז'ואן גארסיה (IMAGO)
לאחר המופע מול ניוקאסל, ברצלונה חזרה לקרקע עם משחק לא פשוט במסגרת הליגה הספרדית בחוץ מול ראיו וייקאנו, אך לבסוף שער בודד של רונאלד אראוחו הספיק בדרך ל-0:1 חשוב.

מי שזכה למירב המחמאות בתקשורת הספרדית היה השוער ז’ואן גארסיה. כבר בפתיחה הוא סיפק עצירה אדירה שהצילה את ברצלונה מספיגה מוקדמת, ולאחר מכן סבל שוב מבעיות בשריר והפחיד את הקבוצה. למרות שצ’סני כבר קם להתחמם, גארסיה לא ויתר, המשיך את המשחק וסיים אותו כגיבור הגדול.

“גארסיה הפך למושיע של בארסה בתוך פחות מדקה”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’. “50 שניות לתוך המשחק השוער סיפק עצירה אדירה באחד על אחד. הוא הראה את הרפלקסים החתוליים שלו מבעיטה מטווח אפס”.

בשיניים:בארסה מנצחת את ראיו בזכות אראוחו

ב’מארקה’ הוסיפו כי למרות היכולת הרעה “אראוחו וגארסיה הצילו יום רע”, ואמרו על היכולת שהשוער הציג: “סיפק עצירות מבריקות, הראה ביטחון לאורך כל המשחק”. ב’אס’ הוסיפו כשכינו את גארסיה “הקדוש של ברצלונה”.

גארסיה: “סבלנו יותר ממה שרצינו”

לאחר המשחק, השוער דיבר בעצמו כשאמר על המשחק: “שלוש הנקודות לפני הפגרה היו חשובות, למרות שסבלנו יותר ממה שרצינו, הצלחנו לנצח. ראיו קבוצה נהדרת שיודעת איך להקשות עלינו, לא היינו ברמה שאנחנו רגילים להראות עם הכדור”.

בנוגע לבעיות בשריר שיתף כי הייתה לו “בעיה קטנה בשריר, אבל שום דבר רציני”, והוסיף על הזימון לנבחרת ספרד: “אני מאוד שמח, מאוד להוט להתחיל, מאוד נרגש ושמח להיות עם החברים לנבחרת”.

