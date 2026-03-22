בהפועל פ"ת מרוצים: רוצים להעפיל לפלייאוף

לאחר עונה מצוינת, בהפועל פתח תקווה שמחו הבוקר מחזרת ליגת העל בסוף השבוע הבא ובעיקר מההזדמנות לחזור ולהשלים את מה שהיו קרובים לעשות לפני היציאה לפגרת המלחמה: העפלה מפתיעה לפלייאוף העליון.

"אנחנו רוצים לחזור ולהעפיל לפלייאוף העליון כדי שלא תתפספס לנו העונה המדהימה הזאת", אמרו במועדון, כאשר כזכור, כל הזרים חזרו לישראל, כשאלכס מוסונדה שוהה עם נבחרת גאבון ואמור לשוב בשבוע הבא לארץ.

לא רק מוסונדה, גם רוטמן ייעדר

ללא הבלם וככל הנראה ללא איתי רוטמן, שכפי שפורסם ב-ONE זומן לבדיקות רפואיות בנבחרת ישראל ויתאמן מחר (שני) כחלק מהיכללותו בסגל המורחב, הקבוצה של עומר פרץ תקיים השבוע שני משחקי אימון: מחר מול עירוני רמת השרון מליגה א' וביום רביעי מול מ.ס אשדוד.

איתי רוטמן. זומן לבדיקות רפואיות בנבחרת (אורן בן חקון)

בוני אמיאן וצ'אפיוקה סונגה שסוחבים פציעות קלות ממשיכים בהתאוששות ואמורים להיות כשירים בקרוב, כאשר עדיין לא ברור אם יוכלו ליטול חלק באחד ממשחקי האימון שיתקיימו השבוע.